За DARA и "Евровизия" ще има пари, а за БНТ? Отговорът от вицепремиера Иво Христов

Тъжно е, че има хора, които се опитват да се качат на гърба на DARA и на екипа ѝ. Това заяви вицепремиерът в правителството на Румен Радев - Иво Христов в студиото на БНТ. "Има опити да се политизира едно артистично събитие, което е плод на нейното усърдие", коментира Христов, като отказа да назове имена кого визира под това политически да яхне успеха на българската дива на "Евровизия". Още: Вицепремиерът Иво Христов ще организира "Евровизия" 2027 в България

Кой се опитва да се качи на гърба на DARA?

Още: "Партия с отпаднала необходимост": Арогантността на вицепремиера Христов предизвика остра позиция на "Демократична България"

Според него големият залог за правителството е да организира провеждането на Евровизия 2027 в София.



Иво Христов благодари на ръководството на БНТ, което взе правилните решения, за да може България да стигне до големия български триум на Евровизия, както и на таланта на DARA. Тя успя да помете всякакви геополитически и роднински съображения на Евровизия, доволен е Христов.

Той добави, че според прогнозните проучвания организацият на една Евровизия е струвала между 20-30 млн. евро. "Според изискванията на конкурса, доколкото разбирам БНТ е задължена да организира конкурс за домакинство измежду градовете, които имат амбиция да излъчат на живо музикалния конкурс", каза Иво Христов, като не уточни и не отговори на въпросите на водещата на сутрешните блок на БНТ Христина Христова дали ще има перо с пари и за Националната телевизия.

Той изтъкна, че една "Евровизия" носи много повече печалби, отколкото харчове. В момента дори се забелязва завишен туристически интерес за България, отчете вицепремиерът в правителството на Румен Радев.

Иво Христов посочи още, че правителството е пред важната дилема - дали да затегне коланите или да си позволи известен свръхдефицит, който България е заслужила, въпреки че влезе неподготвена в Еврозоната.

Още: Радев разпредели ресорите на вицепремиерите, лично ще наблюдава 4 министерства и 3 служби