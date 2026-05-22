Войната в Украйна:

ЕС отменя митата за внос на азотни торове

22 май 2026, 14:16 часа 873 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ЕС отменя митата за внос на азотни торове

Съветът на ЕС съобщи, че спира за срок от една година налагането на мита при вноса на азотни торове, използвани в земеделието. Мярката се предприема на фона на поскъпването и недостига на торове заради обстановката в Ормузкия проток, и ще обхване също вноса на суровини за торове като урея и амоняк. Целта е да бъдат намалени разходите на земеделците и производителите на торове в ЕС.

Спестяване на разходи за 60 милиона евро

Очаква се временната мярка да доведе до спестяване на разходи за близо 60 милиона евро и да намали зависимостта от вноса от Русия и Беларус, поставени под санкции заради войната в Украйна.

Още: ЕС финансира фермерите заради поскъпването на торовете

Предвижда се мита да не бъдат прилагани при внос от държави със статут на най-облагодетелствана нация. Мярката е ограничена до квота от стоки, равна на обема на вноса по най-облагодетелствана нация през 2024 г., плюс 20 на сто от обемите, внесени от Русия и Беларус през същата година.

Европейската комисия ще следи пазара, за да прецени дали одобрената днес мярка да бъде удължена. По-рано тази седмица ЕК предложи държавите от ЕС да разполагат с по-широки възможности за бюджетна подкрепа на земеделците заради отраженията за пазара от събитията в Близкия изток.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съветът на ЕС пояснява, че торовете са от съществено значение за европейските земеделци, които се нуждаят от сигурна и редовна търговия на конкурентни цени, за да осигуряват селскостопанското производство и продоволствената сигурност. Цените на торовете се повишиха значително след 2021 г. и това доведе до поскъпване на храните.

Още: Нов ключов момент: Европа трябва да преосмисли производството си на торове

През 2024 г. ЕС внесе 2 милиона тона амоняк и 5,9 милиона тона урея за производство на азотни торове. Бяха внесени и 6,7 милиона тона азотни торове и смеси, съдържащи азот. ЕС вече внася значителна част от азотните торове без мито от държави с преференциален достъп до европейския пазар. Все още ЕС внася голям обем от тези стоки от държави в обхвата на общата митническа тарифа, като митата са между 5,5 и 6,5 на сто

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мита Съвет на ЕС изкуствени торове азотни торове внос на торове
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес