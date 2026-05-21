"Не знам кой е Филип Киркоров": Един от създателите на "Bangaranga" поряза опорките на руската пропаганда

Руският естраден певец с български корени Филип Киркоров няма никакво участие в създаването на песента "Bangaranga", с която DARA покори Европа и стъпи на музикалния връх. Това става ясно от думите на екипа зад песента в лицето на румънеца Кристиан Тарчеа (по-известен като Моноар) и гръцкият композитор Димитрис Контопулос.

Припомняме, че пропагандата срещу българския успех в социалните мрежи изведе тезата, че именно Киркоров бил стоял зад успеха на българската звезда. Самият то заяви, че нямало как да не помогне на "малката си родина България" и си приписа заслуги: "Започнахме да подготвяме DARA за националната селекция на България. Тя имаше един проблем - нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, можеше да танцува, но нямаше хит. Но видяхме потенциал. Видях, че е дива. Заложихме на нея" - ОЩЕ: Дългата ръка на Русия: Филип Киркоров обяви, че стои зад победата на DARA (ВИДЕО).

На практика единственият верен факт в историята около казуса е съвместната работа, която Контопулос е имал с Киркоров, но далеч в миналото. Попитан дали руския изпълнител или екипът му по някакъв начин са участвали в написването или композирането на "Bangaranga", Контопулос казва: "Не, не. Филип… Работихме заедно по проекти за "Евровизия" преди много години. Той ми е приятел, подкрепя ме. Но не, този път беше различен проект. Може би е имал предвид друго. Не знам, може би го е казал, защото сме приятели от няколко години. А може да е недоразумение", каза той в съвместно интервю с Моноар пред RFI.

"Не знам кой е Филип Киркоров" - с този лаконичен коментар пък румънският творец определи опита на прокремълския певец да си припише участие в триумфа на DARA във Виена. По-късно, когато му разясняват, румънецът допълва: "Изглежда, че Филип Киркоров е велик руски артист, който е работил с Димитрис в някои предишни селекции, но няма участие в нашата песен".

Музиката и текстът на световноизвестното парче са създадени от Моноар, Контопулос, DARA и норвежката Ан Джудит Уик. Контопулос наистина е работил по руските участия в "Евровизия" в миналото, но последно това се е случило през 2019 г. За някои от музикалните проекти на страната той си е партнирал с Киркоров.

