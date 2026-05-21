Никога не е късно: Пънк група от жени 50+ станаха хит във Великобритания (ВИДЕО)

21 май 2026, 14:14 часа 269 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Необичайна пънк група, NaNaz, набира популярност във Великобритания. Сред членовете ѝ са бивша собственичка на магазин и шофьорка на ван, театрална актриса и бивша театрална агентка. Всички членове са на възраст между 50 и 60 години. Групата се ражда от проекта Nana Punk - музикални работилници за жени над 50 години, които са били отворени за всички участници, дори без собствен музикален инструмент.

Любовта към пънка

Една от първите членове е 60-годишната Ан-Мари Болен, бивша медицинска сестра и дъщеря на миньор. В младостта си тя обичала пънка и се вдъхновявала от групи като X-Ray Spex и Siouxsie and the Banshees, но винаги се е ужасявала от сценични изяви. Сега Болен свири на бас китара, пее и пише песни.

62-годишната китаристка Анджи Пиърс е притежавала магазин, а по-късно е работила във ван за сладолед. Тя казва, че рядко е излизала и е живяла в изолация, докато не е намерила нова общност чрез музиката.

Друга участничка, Марега Палсър, преди това е работила в театъра и съвременното изкуство. Тя казва, че групата се е появила в живота ѝ в момент на пълно емоционално прегаряне – след като е загубила дома си, връзките си и здравето си. Тя отдава заслугата на музиката за това, че ѝ е помогнала да се „възстанови“.

След 50-те

52-годишната Клеър Симънс за първи път хваща китара, след като навършва 50 години. Преди това е работила като театрален агент и никога не е планирала да се изявява. Сега пише свои собствени песни, включително такива за менопаузата, тревожността и женския гняв.

Участничките в NaNaz казват, че не се стремят да бъдат перфектни музиканти. Те се фокусират върху честността, суровите емоции и теми, които рядко се обсъждат на сцената: остаряването, самотата, умората, сексизмът и натискът върху жените. Ето защо концертите им, според самите музиканти, са особено популярни сред младите жени. В момента участията на NaNaz са резервирани с месеци предварително. Самите участнички казват, че искат да вдъхновят други жени да не се страхуват да започнат нещо ново, дори след 50 или 60 години.

музика банда женска група NaNaz
Евгения Чаушева Редактор
