Никога не е късно: Пънк група от жени 50+ станаха хит във Великобритания (ВИДЕО)

Необичайна пънк група, NaNaz, набира популярност във Великобритания. Сред членовете ѝ са бивша собственичка на магазин и шофьорка на ван, театрална актриса и бивша театрална агентка. Всички членове са на възраст между 50 и 60 години. Групата се ражда от проекта Nana Punk - музикални работилници за жени над 50 години, които са били отворени за всички участници, дори без собствен музикален инструмент.

Мадона и Сабрина Карпентър създават мост между поколенията с дуетно парче (ВИДЕО)

Любовта към пънка

Една от първите членове е 60-годишната Ан-Мари Болен, бивша медицинска сестра и дъщеря на миньор. В младостта си тя обичала пънка и се вдъхновявала от групи като X-Ray Spex и Siouxsie and the Banshees, но винаги се е ужасявала от сценични изяви. Сега Болен свири на бас китара, пее и пише песни.

‘We tell the truth!’ Meet the NaNaz, the over-50s punks raging about pensions, recycling bins and menopause



Before music, these women had worked as nurses, foster carers and ice-cream van drivers. https://t.co/8KCMS2Xhth pic.twitter.com/aDHt1Np4Nm — andy brook (@northlancing) May 20, 2026

Още: Емблематична банда с вечен хит от 90-те обяви, че се разделя (СНИМКА)

62-годишната китаристка Анджи Пиърс е притежавала магазин, а по-късно е работила във ван за сладолед. Тя казва, че рядко е излизала и е живяла в изолация, докато не е намерила нова общност чрез музиката.

Друга участничка, Марега Палсър, преди това е работила в театъра и съвременното изкуство. Тя казва, че групата се е появила в живота ѝ в момент на пълно емоционално прегаряне – след като е загубила дома си, връзките си и здравето си. Тя отдава заслугата на музиката за това, че ѝ е помогнала да се „възстанови“.

Тайната обща черта на едни от най-успешните актьори и певци

След 50-те

52-годишната Клеър Симънс за първи път хваща китара, след като навършва 50 години. Преди това е работила като театрален агент и никога не е планирала да се изявява. Сега пише свои собствени песни, включително такива за менопаузата, тревожността и женския гняв.

Още: Смела крачка към нов хит: DARA планира пореден музикален удар

Участничките в NaNaz казват, че не се стремят да бъдат перфектни музиканти. Те се фокусират върху честността, суровите емоции и теми, които рядко се обсъждат на сцената: остаряването, самотата, умората, сексизмът и натискът върху жените. Ето защо концертите им, според самите музиканти, са особено популярни сред младите жени. В момента участията на NaNaz са резервирани с месеци предварително. Самите участнички казват, че искат да вдъхновят други жени да не се страхуват да започнат нещо ново, дори след 50 или 60 години.

Вече са класика: Песни на Тейлър Суифт и Бионсе влязоха в музикалната история на САЩ

Най-великите живи американски автори на песни (СНИМКИ)