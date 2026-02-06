Войната в Украйна:

Софийската филхармония отново на сцената на Берлинската филхармония

06 февруари 2026, 16:21 часа 236 прочитания 0 коментара
На 26 април Софийската филхармония се завръща на една от най-престижните концертни сцени в Европа – сцената на Берлинската филхармония с програма, която представя най-доброто от европейската музикална традиция. Гостуването е по покана на една от най-значимите импресарски къщи в Европа. Под палката на Найден Тодоров националният оркестър ще представи музика, в която различни изразни средства се пресичат естествено: френската изтънченост на Камий Сен-Санс, романтичния свят на Роберт Шуман и симфоничната широта на Антонин Дворжак.

Снимка: Софийска филхармония

Завръщането на Софийската филхармония в Берлин е и символичен жест — стъпка към утвърждаване на оркестъра като активен участник в международния културен обмен. Визитата се осъществява със съдействието на Българския културен институт в Берлин, чиято роля подчертава значението на културната дипломация като пространство за дългосрочни партньорства.

С маестро Найден Тодоров оркестърът следва последователна линия: да създава програми, които не просто представят произведения, а изграждат контекст — музиката като мост между традиция и съвременност, между национална идентичност и споделено европейско бъдеще. Гастролът е част от стратегията на директора на Софийската филхармония за утвърждаване на оркестъра като постоянно присъствие в програмите на най-престижните световни сцени.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Софийска филхармония класическа музика Найден Тодоров Берлинска филхармония
