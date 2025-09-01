10 000 души се насладиха на "Гала в София" със Соня Йончева, Виторио Григоло, Пласидо Доминго и Хосе Карерас

Море от усмихнати лица, унес от красивата музика, солисти на върха на световния оперен Олимп – след месеци на усилена подготовка продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events превърна духовното сърце на българската столица в мащабна концертна зала под звездното небе. "Гала в София 2025", която се проведе на 28 и 29 август на площад "Св. Александър Невски", написа нова страница в историята на националната и международна култура.

"Това е повече от сбъдната мечта за мен. Благодаря на екипа ми и на партньорите, че повярваха в този мой порив и го подкрепиха безрезервно. Щастлива съм, че имахме и толкова многобройна публика – благодаря на всеки, споделил тази незабравима емоция с нас", заяви Соня Йончева в качеството си на солист и продуцент.

Как премина "Гала в София 2025"

В първата вечер българските почитатели се срещнаха с любимеца на световната публика сред тенорите – страстния, емоционален и чаровен Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева, по чиято покана той посети България за първи път, създадоха магията на "Италианска вечер" – концерт с оперни шедьоври, филмова музика, любими канцонети. Убедено може да се твърди, че Григоло вече е любимец и на родната публика, след като с българската оперна прима са покорили заедно редица световни сцени.

Във втората фестивална вечер станахме свидетели на нещо наистина безпрецедентно – титаните на глобалната опера Хосе Карерас и Пласидо Доминго за пръв път пяха заедно на една сцена в България. Легендите, прославили оперното изкуство по целия свят, поднесоха заедно със Соня Йончева много стилна програма от оперни класики, оперетни хитове и пламенна сарсуела. Тази среща между поколенията, жанровете и културите се случи в годината на 35-ия юбилей от създаването на великото трио "Тримата тенори" и на 90-ата годишнина от рождението на незабравимия Лучано Павароти.

Кулминационната точка на фестивала постави специалната изненада от Соня Йончева към публиката – трогателно изпълнение на емблематичната песен на Емил Димитров "Моя страна, моя България", олицетворяваща и нейния собствен житейски и артистичен път. Музикалният съпровод на двата фестивални концерта бе поверен на маестро Найден Тодоров и Софийска филхармония.

"Гала в София" ще се завърне и през 2026 г. - още по-мащабна и вдъхновяваща. Организаторите благодарят на публиката за всеотдайността и ентусиазма. Следващият грандиозен проект на SY11 Events е провеждането за първи път в България на най-престижния оперен конкурс в света - "Опералия".