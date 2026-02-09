Деспина Ванди за концерта си в София: Ще бъде магична вечер

С повече от три десетилетия на сцената Деспина Ванди продължава да бъде не просто звезда, а глас, който обединява публика и култури. Нейната музика преминава граници и езици, превръщайки песните ѝ в емоционален мост между поколения и държави, особено силно усещан и от българската публика.

Известна с емблематични хитове като „Gia“, „Come Along Now“, „Na Ti Hairesai“, „To Nisi“, „Ypofero“, „Girismata“ и много други, Ванди отдавна е сред най-разпознаваемите и обичани лица на гръцката музикална сцена.

В откровен разговор за предаването „Coolt“ по bTV преди концерта ѝ на 23 април в София, Деспина говори за кариерата си, за семейството, за жените, за любовта и за онова усещане, което само сцената може да даде на един артист, а именно усещането за истинска връзка с хората.

Какво сподели Деспина Ванди

Ванди признава, че е добре запозната с факта, че част от нейните песни имат български версии и са се превърнали в хитове у нас. Чувала е някои от тях и споделя, че това я прави истински щастлива, доказателство, че музиката ѝ живее отвъд пределите на Гърция.

Разговорът се случва в късните часове на нощта - клубът е пълен, но тя остава спокойна и фокусирана. За Деспина балансът между работа и личен живот е напълно възможен, когато има ясен план. „Всичко е възможно, всичко е възможно“, казва тя с увереността на жена, която знае как да подрежда приоритетите си.

Родена в Германия, Деспина живее там до шестгодишна възраст. Спомените от онези години са топли, макар да споделя, че не е научила немския език, както останалите членове на семейството ѝ. По-късно философията и музиката стават част от нейния житейски път. Израснала в Кавала, възможностите ѝ първоначално са били ограничени, но когато се премества в Солун, тя успява да последва детската си мечта, а именно да бъде певица.

Когато говори за децата си, тонът ѝ неусетно се променя. Ванди откровено признава, че в годините, когато те са били малки, кариерата ѝ е останала на заден план. Тя е била изцяло отдадена на майчинството, с ясната цел децата ѝ да растат щастливи. Днес, когато вече са пораснали, тя има повече време за себе си, но този период остава определящ за живота ѝ.

Един от най-силните моменти в разговора е посланието ѝ към жените. Според Деспина те поемат твърде много роли - професионални, семейни и социални. „Добре е да не забравяме, че трябва да си обръщаме внимание, да се обичаме и да се грижим за себе си“, казва тя, защото често се губим сред толкова много задачи.

Сравнявайки началото на кариерата си преди 30 години с днешната музикална реалност, Ванди признава, че днес възможностите са много повече благодарение на социалните мрежи. Но едно остава непроменено: връзката с публиката и автентичността. „Трябва да бъдеш себе си и да се свързваш със света чрез музиката“, подчертава тя.

С особена топлота тя говори и за Василис Карас - човекът, който ѝ е дал първите песни и е изиграл ключова роля в началото на кариерата ѝ. „Беше щедър, много значим човек както в живота, така и в кариерата ми“, споделя тя.

За предстоящия си концерт на 23 април в „Арена 8888“ Деспина Ванди обещава силно и емоционално шоу, изпълнено с любими песни, както нейни, така и на публиката. „Ще бъде магична вечер“, казва тя с усмивка. А ние сме сигурни, че ще е вечер, която публиката няма да иска да пропусне.

Повече информация как да закупите своя билет ще намерите на despinavandi.bg.