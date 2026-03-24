Иван Димитров: Меморандумът между Столична община и МУЗИКАУТОР е победа за творческата общност

Подписването на меморандумa между Столичната община и МУЗИКАУТОР е трансформираща победа за творческата общност. Новата философия на Столичната община е прогресивна и ще доведе до развитие, което ще има отношение към българското творчество години напред. Това заяви пред „БНР – Радио София“ Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Това е изключително прогресивно споразумение, защото е подкрепено с конкретна политика, смята още той. Освен че поема ангажимента да урежда коректно отношенията си за авторските права за всички събития, които организира или финансира, Столичната община изпраща инструкции до всички районни кметове, за да са наясно при какви хипотези трябва да поемат ангажимент и да уреждат правата. При финансирането на културни проекти например, още преди подписването на договора, трябва да се предоставят документи за уреждане на правата.

„Ако успеем да адресираме този модел и до останалите общини, това, което имаме като богатство, като традиции може да бъде трансформирано в нещо много положително, да носи смисъл на всички и да се гордеем, когато идват чужденци“, заяви още Димитров.

По закон всяка една община, всеки един собственик на терен, който е отдаван под наем или се предоставя безвъзмездно при организиране на музикално събитие, носи солидарна отговорност, ако организаторът на събитието не уреди авторските права. Това е механизъм, за който МУЗИКАУТОР успя да се пребори през 2019 г. Меморандумът, който организацията подписва със Столичната община, е продължение на тази законодателна поправка.

‚Дълбоко съм убеден, че ще има значителен принос и за българските автори. Нашите анализи показват, че 70% от музиката, която звучи по време на събитията на живо у нас, е на български автори. Вярваме, че ще има значително влияние и ще подобри икономически техните позиции“, категоричен е Димитров и припомни, че общините инвестират над 30 000 000 лв. годишно в събития, в които има музикално съдържание. Около 5% от разходите, които са извършени за организацията на един концерт, трябва да стигнат до авторите.

У нас 107 от общо 265 общини успяват да уреждат коректно авторските права. В редки случаи, когато аргументите не са достатъчни, когато санкциите от държавата се бавят, се налага да се водят дела. Той даде пример със събитие в Пазарджик с участието на Васил Найденов, организирано с публичните средства на данъкоплатците, за което не са уредени правата.

„Когато се води дело за непозволено уреждане, каквато е единствената хипотеза за нас в съда, съгласно действащото законодателство, обикновено това, което общината трябва да плати е повече. Когато се включат и съдебните разходи, адвокати и експертизи, това нещо натежава“, обясни той и допълни, че данъкоплатците плащат по-голяма цена заради безхаберието на някого.

Има определени слабости в менажирането на тези дейности в голяма част от общините в България. Това са средства, които се дават за някакъв тип политически пиар, допълни още Димитров. Много често хората на ръководни постове използват публични средства, за да се представят в добра светлина. И много често, при организирането на тези събития, има транзакции под масата. Това води до ощетяване на хора по веригата – най-често това са авторите, защото техните възнаграждения винаги се уреждат в последния момент.

„Ние вярваме, че когато медиите започнат целенасочено да подкрепят българската музика, когато се даде шанс на качествената българска музика, когато има по-голям микс от потенциални артисти и автори, които се канят за участие в различните събития на общините, ще се стимулират всички естествени фактори в екосистемата, ще се създава повече и по-качествена музика, която ще бъде видима“, смята още изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР.

Димитров напомни още, че при ползването на музика в хотели, ресторанти, кафенета, фитнеси и съгласно тарифата, която е утвърдена от министъра на културата, са заложени механизми за отстъпки при авансово плащане. До края на месец април сезонните летни обекти имат възможност да предплатят авансово техните задължения за уреждане на правата с отстъпка от 10%. Това е една от няколкото законодателни поправки, които се стремим да бъдат утвърдени в нашето законодателство. Около 20% от обектите в България заплащат за техните права, останалите ползват нелегално съдържание, отсече Димитров и посочи, че има конкретни предложение как да бъдат компенсирани тези дефицити в закона.