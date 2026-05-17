София посреща “Евровизия“ догодина: Първи думи на Милена Милотинова

17 май 2026, 8:12 часа 2559 прочитания 0 коментара
Снимка: БНТ
България ще е домакин на следващото издание на "Евровизия“. DARA и “Bangaranga“ спечелиха сърцето на жури и публика и триумфираха на 70-то издание на песенния конкурс. За първи път победител печели категорично вота и на журито, и на публиката.

Толкова съм горда. Това, което DARA направи беше наистина невероятно. Искам да ви кажа “Добре дошли в София средващата година!“.

Благодаря на целия екип от БНТ, който стои зад Дара, на партньорите ни, на ръководителя на делегацията от Българската национална телевизия – Боряна Граматикова и на целия екип, който БНТ ангажира за представянето на България на Евровизия.“

Това бяха първите думи на генералният директор на БНТ, Милена Милотинова на официалната пресконференция на победителите след финала на “Евровизия 2026“.

Дара Милена Милотинова Евровизия 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
