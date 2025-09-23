К-поп сензацията XLOV - на живо за първи път в България

BGTSC представя: концерт на многоочакваните XLOV! Той ще се състои на 6 февруари от 20:00 часа в мултифункционалната зала на комплекса Joy Station в Студентски град, София. Продажбите на билети ще започнат на 25 септември в 19:00 ч. Броят на участниците е ограничен, а интересът на феновете вече е огромен – пригответе се да бъдете част от преживяване, което ще остане в историята. BGTSC пише нова глава в K-pop историята в София! XLOV идват за пръв път в България, носейки енергията на международната сцена с незабравимо шоу и директно в сърцата на феновете.

Кои са XLOV

XLOV е южнокорейска група, която дебютира през 2025 година с лейбъла 257 Entertainment, привличайки вниманието с новаторската си концепция. Четиримата членове – Wumuti (Вумути), Rui (Руи), Hyun (Хюн) и Haru (Хару) – съчетават харизма, мощен танц и силно послание за свобода и автентичност. Музиката им се плъзга между модерен поп, експлозивен танц и нотки на R&B, създавайки жизнено и неповторимо звуково изживяване.

С дебютния си сингъл "I’mma Be" и завръщането си "I ONE", XLOV бързо се утвърдиха като една от най-смелите K-pop групи от ново поколение. Концертът в София ще бъде уникална възможност за феновете да се докоснат до енергията, емоцията и посланието на група, която разчупва конвенциите и вдъхновява глобална общност.

XLOV е повече от музика. Това е нов начин за възприемане на изкуството, нов начин за изразяване на свободата и любовта. На 6 февруари 2026 г. София се превръща в сцена, където всичко оживява.

Цени на билети и информация за продажба

Продажбите ще започнат на 25 септември в 19:00 ч. Моля, имайте предвид, че са възможни измамни продажби. Официални билети ще се предлагат единствено чрез Eventim.BG (www.eventim.bg) ВСЯКА ДРУГА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕПРОДАЖБА може да предлага невалидни билети, затова силно ви съветваме да купувате само от официалния сайт.

Категории билети и предимства

- VVIP+ – 240 лв. /150 билета

* 40 сек. чат с фенове и автограф-сесия

* Hi-Touch и групова снимка

* Badges & Lanyards

* Влизате първи

- VVIP – 200 лв. /150 билета

* Автограф-сесия

* Hi-Touch и групова снимка

* Badges & Lanyards

* Вход след VVIP+

- VIP – 160 лв. /150 билета

* Hi-Touch и групова снимка

* Badges & Lanyards

* Вход след VVIP

- Билет за концерта (Общ вход) – 80 лв.

* Общ вход

* Вход след VIP

Допълнителни възможности:

СНИМКИ

СЕЛФИСНИМКИ

• Селфи – 60 лв. | Общо 160 билета

(Селфи, направено със собствен телефон – една снимка на билет)

* Wumuti – 60 лв. | 40 билета

* Rui – 60 лв. | 40 билета

* Hyun – 60 лв. | 40 билета

* Haru – 60 лв. | 40 билета

• Пакет "Селфи" – 200 лв. | 40 билета

(Една снимка с всеки член за билет)

POLAROSHOTS (Моментна снимка с Полароид)

• Polaroshot – 80 лв. | Общо 160 билета

(Снимка, направена от нас – една снимка на билет)

* Wumuti – 80 лв. | 40 билета

* Rui – 80 лв. | 40 билета

* Hyun – 80 лв. | 40 билета

* Haru – 80 лв. | 40 билета

• Пакет "Polaroshot" – 280 лв.| 40 билета

(По една снимка с всеки член)

SOLOSHOT

• Soloshot с всички членове – 100 лева | 40 билета

(Вие и всички членове на една снимка, направена от нас)

Продажбите на билети и допълнителни възможности ще започнат на 25 септември в 19:00 ч. Те ще се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Политика за деца и непълнолетни: На това събитие всички до 18-годишна възраст влизат с билет и придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.

Малолетни (до-13 годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице. Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

Билетът за придружител може да е за общ вход, но той не дава допуск до допълнителните привилегии на придружаваното лице. BGTSC е член на Сдружение Сцена музика и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България.