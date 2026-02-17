7 начина, по които 12-часовият период на гладуване може да е от полза за вашето здраве

Фастингът придоби огромна популярност през последните няколко години като ефективен метод за контролиране на теглото и подобряване на цялостното здраве. Един от най-лесните подходи е 12-часовият метод на гладуване. 12-часовият метод на гладуване, често наричан Циркадно ритмично гладуване или метод 12:12, е широко считан за най-достъпния и устойчив начин за започване на гладуване. Той синхронизира хранителните ви навици с естествения цикъл светлина-тъмнина на деня, което го прави нежно въведение в метаболитно здраве.

Как да го направя

1. Изберете вашия прозорец

Още: Фастинг: Това ли е най-ефективната диета за премахване на мазнини

Определете си 12-часов период всеки ден, през който ще се храните. Например, можете да изберете да се храните от 7:00 до 19:00 часа или от 8:00 до 20:00 часа.

2. Период на гладуване

През останалите 12 часа, от 19:00 до 7:00, ще се въздържате от консумация на калории. Можете да пиете вода, черно кафе или билков чай ​​по време на този период на гладуване.

3. Планиране на храненето

Още: Какво се случва със Светлана Гущерова? Почнала да гладува веднага след раждането (СНИМКА)

По време на 12-часовия си хранителен прозорец, фокусирайте се върху балансирани хранения, които включват комбинация от протеини, пълнозърнести храни, здравословни мазнини и много плодове и зеленчуци.

4. По-добро качество на съня

Храненето твърде близо до времето за лягане принуждава тялото ви да се съсредоточи върху храносмилането, а не върху възстановителния сън. 12-часовото гладуване ви насърчава да вечеряте рано, което може да доведе до по-дълбок REM сън и по-ниска сърдечна честота в покой през нощта.

5. Намалява възпалението и подобрява здравето на сърцето

Още: Искате да отслабнете в областта на бедрата - следвайте съветите на специалистите!

Някои проучвания показват, че периодичното гладуване може да помогне за намаляване на възпалението, което е свързано с различни хронични заболявания. Освен това, периодичното гладуване може да допринесе за подобряване на здравето на сърцето чрез намаляване на рискови фактори като кръвно налягане, нива на холестерол и маркери на възпаление.

6. Подобрява храносмилането

12-часовата почивка на червата позволява на Мигриращия двигателен комплекс (MMC) да функционира. Това е пречистваща вълна от храносмилателна активност, която изчиства тънките черва от несмилаема храна и бактерии, което може да намали подуването на корема и други храносмилателни проблеми.

7. Устойчивост

Още: Високопротеинови закуски, които ще ви дадат силен старт на деня

Въпреки че много хора се стремят да практикуват гладуване редовно, някои намират за трудно да го практикуват в дългосрочен план. 12-часовият прозорец за хранене обаче е достъпен и устойчив за повечето хора, което го прави по-лесен за включване в ежедневието без строги ограничения.