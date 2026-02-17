Унгария ще иска изключение от санкциите на ЕС срещу руския петрол

Унгария е изразила намерение да поиска изключение от санкциите на ЕС срещу вноса на руски петрол, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че намерението е било изразено вчера, след като руски дронове са прекъснали петролопровода "Дружба". Санкциите допускат възможност за изключение, когато петролопровод за доставка до страна от ЕС без излаз на море бъде прекъснат без нейна вина, уточни говорителят.

ЕК е в готовност да свика извънредно заседание

Той добави, че ЕК е в готовност да свика извънредно заседание за обсъждане на доставки до Унгария по други пътища. По неговите думи комисията е в контакт с Киев за изясняване на сроковете за възстановяване на прекъснатия тръбопровод.

Още: Унгария и Словакия молят в общо писмо Хърватия за руски петрол

Няма краткосрочни заплахи за доставките, а при осигуряване на отстъпка тя ще действа, докато затрудненията отпаднат или с решение на Съвета на ЕС, поясни говорителят.

По-рано тази седмица Унгария обяви, че "Украйна отказва да възобнови преноса на петрол през тръбопровода "Дружба" по политически причини" и поиска заедно със Словакия да внася руски петрол през Хърватия по Адриатическия тръбопровод. Унгария и Словакия се ползват с отстъпки от европейските санкции и продължават да внасят руски петрол.

След руски удар: Извън строя е тръбопровод за руски петрол