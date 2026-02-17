Сигналите срещу сдружението на Калушев и имало ли е бездействие? МВР пусна доклада за "Петрохан"

МВР публикува доклада на дирекция "Инспекторат" за извършената вътрешна проверка по всички постъпили сигнали, свързани със сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" на Ивайло Калушев. Документът обхваща периода от 2022 г. до момента и проследява как структурите на МВР са реагирали на всяка конкретна информация

Публикуването му идва след трагедията край бившата хижа "Петрохан", при която шестима души бяха открити мъртви, а част от тях бяха свързвани с въпросното сдружение. Именно това постави въпроса дали институциите са разполагали с предварителни сигнали и дали са действали своевременно.

Сигналите срещу НПО-то и Калушев

Според доклада в МВР са постъпвали различни по характер сигнали – както от граждани, така и от организации и институции. Част от тях са касаели дейността на сдружението в защитени територии, други – твърдения за нарушения на нормативни режими, конфликтни ситуации или съмнения за противоправна дейност. Още: МВР откри мистериозните мъже с АТВ-та от "Петрохан"

От 2022 година до момента в МВР са получени четири сигнала срещу НПО-то на Ивайло Калушев. Била е образувана преписка по сигнал, адресиран до министъра на вътрешните работи, заради сключеното споразумение между организацията и Министерството на околната среда и водите, което тогава е оглавявано от Борислав Сандов. Тогава СГП е образувала преписка.

Вторият сигнал е от бабата и дядото на 8-годишно момче. Те твърдят, че детето е поставено в риск. По случая са извършени проверки от ГДНП, РУ – Годеч и 06 РУ – СДВР, както и под надзора на прокуратурата.

Те уточняват, че през октомври 2023 година дъщеря им е отписала 8-годишния им внук от училище и го е записала в частно такова. Разбират, че внук им живее с „рейнджъри“ в хижа "Петрохан", които са „прекрасни хора“ и ще го учат на „полезни неща“. В следващите осем месеца бабата и дядото виждат внука си два пъти, като забелязват промяна в поведението му. Още: Митов се появи, но отново нито дума за "Петрохан"

През декември 2023 година бабата забелязва необичайна агресия в детето, което не е прекарало Коледа и Нова година със семейството. Детето е пътувало до Непал и Тебет с "рейнджърите", които получили пълномощно от родителите. Още: Хипнозата "Петрохан-Околчица"

Бабата и дядото подават втори сигнал за дете в риск, в който описват, че се оказва натиск върху тях да оттеглят първия сигнал. Дъщеря им казва, че „те повече не съществуват“.

Следват проверки. На 19 юни 2024 година в хижа „Петрохан“ са установени непълнолетни на 14 г. и на 13 г. Служителите провеждат беседи с родителите им, които са издали разрешения децата им да пребивават в базата на НАКЗТ. При проверката не е установено нарушение на закона. 8-годишния внук не е бил в хижата при проверката на служители на РУ – Годеч.

През това време възрастната двойка оттегля сигналите си – на 13 юни 2024 г. По-късно разследването е прекратено.

Анонимен сигнал е изпратен и през февруари 2022 година. В него се твърди, че Калушев е ръководител на будистка религиозна група, която осъществява блудствени действия с малолетни и непълнолетни, създава порнографски материали и притежава незаконни оръжия, укривани в тайници.

Издирвателните мероприятия не са били документирани по надлежния ред, сочи проверката на МВР. Проверката е прекратена през май 2023 година поради изтичане на срока. Още: Връзки с ДАНС, ГДБОП и педофилия: Нови завои за Ивайло Калушев и хижа "Петрохан"

Отново липсва преписка по сигнал за заплахи и саморазправа в района на хижа „Петрохан“. Тя е била образувана в РУ – Берковица и препратена на РУ – Годеч през март 2024 година. Установена е физическа липса на преписка, което поставя комисията в невъзможност да формулира еднозначен извод по съществото на сигнала, се посочва в доклада.

Имало ли е бездействие?

Най-чувствителната част от доклада засяга въпроса дали има данни за бездействие на МВР или прикриване на информация. От направения анализ не се установява умишлено неизпълнение на служебни задължения от страна на конкретни служители.

В същото време комисията отбелязва проблеми в координацията между отделни структури, както и случаи на непълно документиране или забавяне в администрирането на преписки.

Още: Мъжете в хижа "Петрохан" били "стресирани заради работата си": Какво гласят показанията на мексиканката Лолита

Това означава, че сигналите не са били игнорирани формално, но системата е работила фрагментирано – без централизирана оценка на риска и без обединяване на отделните информации в по-широка картина.

Можеше ли да се предотврати трагедията?

Докладът не прави пряка връзка между конкретен сигнал и последвалата трагедия край "Петрохан". Но самият факт, че се проследяват няколко години назад сигнали, свързани с организацията и нейните членове, показва, че дейността ѝ е била обект на институционален интерес.

Проблемът, който изпъква от анализа, е липсата на систематичен подход при натрупването на информация. Сигналите са разглеждани поотделно, в рамките на конкретни преписки, без механизъм за оценка дали съществува по-широк модел на поведение или потенциален риск. Още: МВР призна - провеждало е учение с организацията от случая "Петрохан"

На фона на версиите, лансирани след трагедията – включително за "затворено общество с елементи на секта" и за евентуални криминални аспекти - общественият въпрос не е само дали сигналите са били регистрирани, а дали са били стратегически оценени.

В заключение инспекторатът предлага организационни мерки за подобряване на вътрешния контрол и координацията между структурите

Акцентът е върху:

по-стриктно спазване на сроковете;

по-добро документиране на действията;

засилен контрол от страна на ръководителите;

по-ясно разпределение на отговорностите.

Не се посочват конкретни дисциплинарни санкции, но се препоръчва подобряване на процедурите и отчетността.