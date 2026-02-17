Бързо, лесно и супер вкусно: Кесадия, която задоволява глада моментално

Тази веган кесадия без сирене е здравословна и изцяло на растителна основа. Тази рецепта не съдържа веган заместители на сирене, само гуакамоле, хумус, препържен боб и вкусна смес от зеленчуци! За да ги направите още по-здравословни, използвайте пълнозърнести тортили. Рецептата е супер лесна за приготвяне! Тази веган кесадия без сирене е засищаща и вкусна – трябва да я опитате!
Съставки, от които се нуждаете за приготвянето на лесни кесадии със зеленчуци
За кесадията:
- 2 големи тортили (за предпочитане пълнозърнести, но можете да използвате каквито имате под ръка)
- 1 чаша хумус, домашно приготвен или закупен от магазина
- 1 1/2 чаши препържен боб
За зеленчуковата плънка:
- 1/4 чаша лук, нарязан на ситно
- около 2 чаши различни нарязани зеленчуци – можете да използвате моркови, червена чушка, гъби, броколи или други според личните си предпочитания
- 1/2 чаена лъжичка кимион на прах
- 1/2 чаена лъжичка чили на прах
- 1-2 супени лъжици зеленчуков бульон, за сотиране на зеленчуците
За гуакамолето:
- 1 средно голямо узряло авокадо
- 2 супени лъжици нарязан кориандър
- 2 супени лъжици ситно нарязан зелен лук или червен лук
- 2 супени лъжици нарязани домати Рома (или повече на вкус)
- 1 чаена лъжичка пресен сок от лайм, плюс още на вкус
Как да приготвим лесни кесадии със зеленчуци
За приготвяне на кесадиите:
1. Пригответе препържен боб и хумус (ако го правите домашен), оставете настрана. Тук е момента да изясним понятието препържен боб. Refried beans (буквален превод – препържен боб) е традиционно ястие от мексиканската кухня, при което свареният боб – най-често пинто или червен – се намачква и се запържва повторно в мазнина с лук, чесън и подправки до получаването на гъсто, кремообразно пюре.
Въпреки буквалния превод, бобът не се пържи два пъти, а името идва от испанското refritos, което означава „добре запържен“. Той е основен елемент в ястия като бурито, тако и кесадия и придава плътност, вкус и засищаща текстура.
2. Загрейте голям незалепващ тиган на средна температура, добавете 1-2 супени лъжици зеленчуков бульон. Когато бульонът заври, добавете нарязан лук и го задушете 3-4 минути, докато стане прозрачен. Може да се наложи да добавите още бульон, за да предотвратите залепването на лука по тигана.
3. Добавете всички нарязани зеленчуци, задушете още 2-3 минути, докато започнат да изглеждат сготвени. Разбъркайте кимиона и лютото чили на прах, оставете настрана. Не добавяйте сол - хумусът и препърженият боб вече съдържат достатъчно сол.
4. За да сглобите кесадиите: сложете тортила в чиния. Намажете едната половина с около 1/2 чаша хумус, а другата половина с 3/4 чаша препържен боб. Отгоре сложете сотирани зеленчуци върху препържения боб.
5. Сгънете хумусната част от тортилята върху препържения боб и зеленчуци, притиснете леко, за да се уверите, че всичко се слепва.
6. Печете сглобените кесадии на грил на среден огън за 2-3 минути от всяка страна (повече или по-малко, в зависимост от това колко е гореща скарата ви). Проверявайте често, за да избегнете изгаряне. Като алтернатива, можете да ги печете в сух незалепващ тиган на котлона, или да използвате преса за сандвичи.
За приготвяне на гуакамоле:
1. Обелете авокадото, отстранете костилката. Намачкайте с вилица, като оставите парченца, ако желаете.
2. Смесете кориандъра, зеления лук и сока от лайм, след което отново пасирайте.
3. Разбъркайте с парченца домати. Сервирайте заедно с кесадиите.
Добър апетит!