Джейсън Стейтъм в ролята на живота си: Играе себе си в екшън-комедия

Където има екшън - там е и Джейсън Стейтъм. Но комедийните елементи също не са му чужди. А сега актьорът се готви за необичайна роля – в предстоящата екшън-комедия "Джейсън Стейтъм открадна велосипеда ми" ("Jason Statham Stole My Bike") актьорът ще играе не кой да е, а себе си. Филмът е режисиран от Дейвид Лийч, известен с "Deadpool 2" и "Bullet Train", и събира двамата след успеха им с "Бързи и яростни: Хобс и Шоу". Снимките се очаква да започнат през май 2026 г., а проектът вече е представен на Европейския филмов пазар в Берлин като голямата нова комерсиална възможност за купувачи и инвеститори.

Детайлите за сюжета се пазят в тайна, но според източници Стейтъм ще бъде "в ролята на живота си, играейки световната екшън суперзвезда Джейсън Стейтъм". Бюджетът се очаква да надхвърли 80 милиона долара и включва редица впечатляващи екшън сцени. Проектът е замислен като филм, изискващ "Родителски надзор, препоръчителен за деца под 13 години" - с леко шеговит тон, в духа на мета-заглавието си.

EXCLUSIVE: Big-budget action-comedy ‘Jason Statham Stole My Bike’ has been dropped into the European Film Market in Berlin and becomes the big-ticket new project on sale for commercially-oriented buyers.



Statham will star in the movie for ‘Deadpool 2’ and ‘Bullet Train’ director… pic.twitter.com/YJ7lOSUYhS — Deadline (@DEADLINE) February 13, 2026

Сценарият е дело на Алисън Флиерл ("BoJack Horseman", "School of Rock"), а продуцентският екип включва Лийч и съпругата му Кели Маккормик за "87 North", Стейтъм за "Punch Palace Productions", Джон Фридберг за "Black Bear", както и Мередит Бърг и Итън Ервин за "Beryllium Entertainment". "Black Bear" ще отговаря за международните продажби и широкото разпространение в САЩ, като интересът вече е висок и Amazon се обмисля за няколко територии.

Стейтъм - любимецът на публиката

Стейтъм остава един от най-привлекателните имена на пазара благодарение на екшън франчайзите си като "The Meg", "Fast & Furious" и "The Beekeeper". В същото време той многократно е доказвал комедийния си талант във филми като "Spy", "Snatch", "Lock, Stock & Two Smoking Barrels" и "Operation Fortune: Ruse de Guerre".

Режисьорът Лийч е известен с големите си визуални продукции и впечатляващи каскади, а "Джейсън Стейтъм открадна велосипеда ми" обещава още по-мащабни и забавни екшън сцени. Лийч е и двигателят зад въвеждането на категорията "Оскар за каскаден дизайн", която ще стартира през 2028 г., отдавайки заслужено признание на каскадьорите.

Филмът се очертава като комбинация от зрелищен екшън, хумор и самоирония, като Стейтъм ще се забавлява с имиджа си и ще покаже както екшън, така и комедийния си талант.

