Свален хеликоптер, поразен склад за ракети "Искандер" и още: Украинските дронове не излизат в отпуск (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия съобщи, че през нощта на 16 срещу 17 февруари украинските сили са нанесли удар по руски военноморски хеликоптер Ka-27 на окупирания полуостров Крим. През вчерашния ден са били ударени и три контролни поста на руски безпилотни летателни апарати близо до Гуляйполе в Запорожка област, Анатолиевка в руския регион Курск и Затишие в окупираната част на Запорожието, твърди генщабът.

Междувременно се появи видео, което показва как украински оператор на FPV дрон прави неуспешен опит да свали хеликоптер Ми-8 на руските военновъздушни сили в Източна Украйна:

Удар по склад за ракети "Искандер"

Специалните сили на Украйна пък съобщиха, че FP-2 дронове са ударили склад за тактически ракети "Искандер" в Пасично в окупирания Крим, като са регистрирани мощни експлозии.

Пост за дистанционно пилотиране на единицата за дронове „Рубикон" е бил унищожен във Високо в окупираната Запорожка област:

От 9 до 14 февруари са били ударени над 10 руски военни обекта на окупираната територия, гласи информацията на специалните сили.

Поразена е и ПВО система край окупирания Мариупол

Първият център на безпилотните системи на Украйна (бивш 14-и полк) заяви, че през нощта е унищожил руска система за противовъздушна отбрана С-300ВМ близо до окупирания Мариупол в Донецка област.

7000 мисии на Украйна с безпилотни наземни превозни средства само за месец

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че през януари са били изпълнени над 7000 мисии с безпилотни наземни превозни средства - предимно логистични задачи на фронтовата линия, които преди това са били изпълнявани от войници под обстрел. Той заяви, че производството и доставките ще се увеличат през тази година, комуникационните и контролните системи ще се подобрят, а 13 модела безпилотни наземни превозни средства са на разположение на подразделенията на Brave1 Market:

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
