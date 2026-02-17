Свален хеликоптер, поразен склад за ракети "Искандер" и още: Украинските дронове не излизат в отпуск (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия съобщи, че през нощта на 16 срещу 17 февруари украинските сили са нанесли удар по руски военноморски хеликоптер Ka-27 на окупирания полуостров Крим. През вчерашния ден са били ударени и три контролни поста на руски безпилотни летателни апарати близо до Гуляйполе в Запорожка област, Анатолиевка в руския регион Курск и Затишие в окупираната част на Запорожието, твърди генщабът.
Междувременно се появи видео, което показва как украински оператор на FPV дрон прави неуспешен опит да свали хеликоптер Ми-8 на руските военновъздушни сили в Източна Украйна:
Удар по склад за ракети "Искандер"
Специалните сили на Украйна пък съобщиха, че FP-2 дронове са ударили склад за тактически ракети "Искандер" в Пасично в окупирания Крим, като са регистрирани мощни експлозии.
Пост за дистанционно пилотиране на единицата за дронове „Рубикон“ е бил унищожен във Високо в окупираната Запорожка област: Елитен руски оператор на дронове избяга в Украйна и иска да се бие за нея: "Унищожиха живота ми" (ВИДЕО).
От 9 до 14 февруари са били ударени над 10 руски военни обекта на окупираната територия, гласи информацията на специалните сили.
Поразена е и ПВО система край окупирания Мариупол
Първият център на безпилотните системи на Украйна (бивш 14-и полк) заяви, че през нощта е унищожил руска система за противовъздушна отбрана С-300ВМ близо до окупирания Мариупол в Донецка област.
7000 мисии на Украйна с безпилотни наземни превозни средства само за месец
Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че през януари са били изпълнени над 7000 мисии с безпилотни наземни превозни средства - предимно логистични задачи на фронтовата линия, които преди това са били изпълнявани от войници под обстрел. Той заяви, че производството и доставките ще се увеличат през тази година, комуникационните и контролните системи ще се подобрят, а 13 модела безпилотни наземни превозни средства са на разположение на подразделенията на Brave1 Market: Уникална операция: Украински робот спаси друг, пострадал на фронта (ВИДЕО).
