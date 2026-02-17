Украйна извършва безплатна криоконсервация на военнослужещи

Частни клиники по репродуктивна медицина в Украйна започнаха да предлагат т.нар. криоконсервация на военнослужещи. В тях военнослужещите могат да замразят безплатно спермата или яйцеклетките си, в случай че бъдат ранени в бой или репродуктивната им способност бъде засегната. Практиката започна да се прилага още от началото на пълномащабната война през 2022 г., а от 2023 г. Върховната рада въведе мерки за нейното регулиране и осигури държавно финансиране.

Първоначално обаче имаше обществено недоволство, след като бе постановено, че всички проби трябва да бъдат унищожени при смъртта на донора. Това стана ясно, когато вдовица на войник се е опитала да има дете, използвайки замразената сперма на съпруга си, и ѝ е било отказано да го направи, пише Би Би Си. Оттогава законът беше изменен, така че всички проби на войниците се съхраняват безплатно до 3 години след смъртта им и могат да бъдат използвани от партньора им с предварително писмено съгласие.

Програмата има за цел да се справи с демографската криза, която от началото на войната е допълнително влошена заради големия брой мъже, загинали в бой. По последна информация, посочена от президента Володимир Зеленски в интервю от февруари 2026 г., убитите на бойното поле украински войници наброяват около 55 000 души.

Държавният Център за репродуктивна медицина в Киев започна да приема войници в програмата за "замразена сперма" от януари. Досега само около дузина души са се записали, но от клиниката смятат, че това ще се промени, след като се разпространи новината.

Преди шест месеца украинското Министерство на вътрешните работи беше регистрирало над 70 000 души като официално изчезнали – както войници, така и цивилни, като детайлно разпределение не се оповестява.

