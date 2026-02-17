Екшън, смях и вдъхновение на цена от 1 € с пакета Arena Select от Vivacom

Vivacom продължава да обогатява съдържанието в новото си портфолио от канали – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, като предлага още по-вълнуващо телевизионно преживяване. Пакетът Arena Select събира три свята в едно с разнообразна селекция от филми, комедийни сериали, документални поредици и риалити формати за цялото семейство.

Arena Select може да бъде заявен до 31.03.2026 г. със 75% отстъпка от стандартната цена през приложението My Vivacom на промоционална цена от 1.00 € | 1.96 лв. за всеки 30 дни за срока на ползване. За клиентите на планове EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM, пакетът е включен без допълнително заплащане.

„Нашата цел е постоянно да надграждаме всички наши ТВ платформи, като предоставяме на клиентите ни лесен достъп до качествено и разнообразно съдържание на достъпна цена. С допълнителния пакет Arena Select обединяваме три тематични канала, които покриват целия спектър от емоции - от динамиката на екшън продукциите до вдъхновяващите житейски истории. Вярваме, че съчетанието от премиум заглавия и атрактивни условия прави предложението ни отлично решение за всеки дом“, сподели Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Каналите от семейството на Arena предлагат внимателно подбрано съдържание за всяко настроение. Arena Action е дом на зрелищни екшън хитове и напрегнати трилъри, Arena Comedy носи добро настроение с любими комедии и сериали, а Arena Life събира вдъхновяващи биографични истории, въздействаща документалистика и завладяващи риалити формати. 90% от заглавията са с висококачествен български дублаж, което прави съдържанието още по-достъпно.

За почитателите на силните усещания Arena Action подготвя месец, изпълнен с напрежение и адреналин. През февруари стартира хитовият сериал „Ако има утре“ – мрачен постапокалиптичен трилър, който проследява група оцелели в свят, опустошен от смъртоносен вирус и населен със зомбита. Новите епизоди ще се излъчват всяка сряда и четвъртък от 22:00 часа, потапяйки зрителите в безкомпромисна битка за оцеляване. Филмовите заглавия също не са за изпускане. Хю Джакман влиза в главната роля в „Изворът на живота“ – история за любовта, загубата и отчаяната надежда за спасение. На 23 февруари напрежението ще достигне нови висоти с екшън трилъра „Знамение“, където Никълъс Кейдж ще се опита да разкрие мистериозно послание, което води до шокиращи предсказания за глобални катастрофи.

За търсещите добро настроение и качествено развлечение, Arena Comedy подготвя февруари, изпълнен с хумор, чар и запомнящи се персонажи. Всяка събота и неделя от 13:00 ч. премиерният сериал „Наздраве“ показва нестандартната история за двама успешни адвокати, които сменят съдебната зала с ресторант. Зрителите могат да гледат и хитовия филм „На един черпак разстояние“, в който кулинарното съперничество между индийско семейство и изискана френска ресторантьорка се превръща в история за култури, амбиция и любов към храната. През февруари делничните следобеди стават още по-забавни със втори сезон на хитовия сериал „Родителски комитет“ – свежа комедия за самотен баща, който лавира между отглеждането на сина си, хаоса в училищния родителски съвет и опитите да подреди личния си живот.

Arena Life е каналът, посветен на вдъхновяващите истории и забавни риалити формати, които разкриват истински емоции, лични избори и съдби, променящи се пред очите ни. От 21 февруари зрителите ще могат да проследят американската версия на риалити формата „Фермер търси жена“. Всяка събота и неделя от 19:40 ч. фермери от различни краища на САЩ ще се впускат в необичайно любовно приключение, срещайки се с жени, готови да открият дали селският живот и истинската връзка могат да вървят ръка за ръка. В края на месеца комедийната драма „Петдесет на петдесет“ (50/50) ще завладее зрителите. Историята проследява млад мъж, изправен пред тежка диагноза, който с помощта на най-добрия си приятел и млада терапевтка открива сили, хумор и смелост в една от най-трудните битки в живота си. Филм за приятелството, надеждата и способността да намираме светлина дори в най-мрачните моменти.