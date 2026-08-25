На 80 години почина Доли Партън

Доли Партън, която се издигна от скромни начала до най-високите върхове на американската музика и се превърна в една от най-филантропичните, обединяващи и обичани звезди, почина във вторник в дома си в Нашвил, според изявление на семейството. Тя беше на 80 години. В изявлението, приписано на племенника ѝ Брайън Сийвър, се посочва, че Партън е починала "мирно". Ще бъде проведена малка, частна церемония за близките ѝ, се добавя в изявлението.

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В кариерата си, продължила повече от половин век, Партън улови американския дух, като написа над 3000 песни. Сред тях е и "Coat of Many Colors" – тиха ода за майка ѝ, която шиеше дрехи в селския дом на семейството в Тенеси. Тя написа и изпълни песни за любовта и разбитото сърце, като "Jolene" и "I Will Always Love You". "9 to 5", заглавната песен от едноименния филм, в който Партън също участва, се превърна в химн за американските жени и работници, пише CNN.

Снимка: Getty Images

Партън издаде общо 49 албума и спечели 11 награди "Грами", като се превърна в една от най-успешните изпълнителки в жанра "кънтри кросоувър" на всички времена, с редовни хитове в поп класациите, включително "Islands in the Stream" – дует с Кени Роджърс.

В по-късните години от живота си тя насочи огромния си успех към благотворителност, като основа библиотечна програма, която е дарила над 300 милиона книги на деца по целия свят.

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Но Партън винаги е била, преди всичко, авторка на песни. Тя обичаше да разказва историята за това как се е появила една от най-големите ѝ песни – "I Will Always Love You". Тази любовна балада, която достигна все по-големи висоти, след като беше изпълнена от Уитни Хюстън през 90-те години, започна като молба към нейния сценичен партньор, Портър Уогънър, да ѝ позволи да продължи напред след телевизионното шоу, в което се появяваха заедно.