Прогноза за времето - 26 август 2026 г. (сряда)

Представяме ви прогнозата за времето за 26 август 2026 г., сряда, изготвена от специалистите в НИМХ. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад.

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В сряда вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29° и 34°, в София - около 30°.

Източник: НИМХ

Над планините и край морето

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 17°.

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е до умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Източник: Meteo.bg