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Сентейес разкри какво се случва в съблекалнята на Левски преди съдбоносния реванш срещу АЕК

25 август 2026, 20:32 часа 715 прочитания 0 коментара

Защитникът на Левски Алекс Сентейес демонстрира увереност преди решаващия реванш с АЕК Атина в плейофа за Шампионската лига. Испанецът заяви, че "сините" не трябва да се съобразяват прекалено с противника, а да наложат собствения си стил и да направят последната крачка към голямата цел. Първият двубой на "Герена" завърши 0:0, което остави всичко отворено преди реванша в Атина. За Сентейес обаче най-важният фактор няма да бъде съперникът, атмосферата или напрежението, а представянето на самия Левски.

Емоции, страст и мотивация: Здравословен климат в съблекалнята на Левски

"Когато дойдох в Левски, ми бе ясно, че имам шанс да играя в предварителните кръгове на Шампионската лига. С времето започнах да мечтая и за повече. Извървяхме труден път, но показахме, че можем да стигнем дотук. Аз лично съм спокоен за този мач. Считам, че ще бъде трудно, но както каза и треньорът, трябва да излезем и да направим следващата стъпка", заяви Сентейес на официалната пресконференция преди срещата.

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Испанският бранител подчерта, че подготовката на Левски е насочена преди всичко към собствената игра. "Сините" са наясно с индивидуалната класа на футболистите на АЕК, но не смятат да променят изцяло подхода си заради гръцкия тим.

"Подготовката за тази среща е основно върху това как ние ще играем. Трябва да вземем предвид индивидуалните качества на футболистите им, но всъщност всичко си зависи от нас. Искаме да наложим нашия стил на игра и да постигнем важна победа", категоричен бе той.

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Сентейес разкри и каква е атмосферата в съблекалнята на Левски преди един от най-важните мачове за клуба в последните години. По думите му напрежението е заменено от мотивация и желание за успех.

"В съблекалнята виждам доста емоции, доста страст. Климатът е много здравословен и всички сме мотивирани да спечелим мача. Ще видите точно това утре", сподели защитникът.

Той не скри и колко специален е моментът за него след трансфера му в Левски. "Отборът ме изненада положително след трансфера ми и считам, че имаме добър спортно-технически щаб. Утрешният мач е наградата за хората, които работят в клуба. Това е сбъдната мечта", завърши Сентейес.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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