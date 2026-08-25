Мартин Скорсезе с престижно признание от Италия

Холивудският режисьор Мартин Скорсезе ще стане почетен президент на Италианската филмова академия, предаде ДПА. Министерството на културата в Рим съобщи, че 83-годишният Скорсезе е приел предложението за тази длъжност от министъра на културата Алесандро Джули и съответната фондация. Назначението все още подлежи на официално одобрение от управителния съвет на киноакадемията. Нейният президент Силвия Каландрели и художественият директор Джан Лука Фаринели са преизбрани на постовете им.

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Според направеното изявление Мартин Скорсезе е изразил благодарност за "престижната роля", която приема с чест. Режисьорът, сред чиито филми са "Шофьор на такси", "Бандите на Ню Йорк" и "Вълкът от Уолстрийт", е посочил, че италианското кино е било постоянен източник на вдъхновение за него през целия му живот.

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Италианският "Оскар"

Италианската филмова академия присъжда наградата "Давид на Донатело", често описвана като италианския еквивалент на наградите "Оскар". Връчени за първи път през 1956 г., отличията са признание за постижения във всички области на кинопроизводството, включително за най-добър филм, режисура, актьорско майсторство, операторско майсторство, монтаж и дизайн на костюми. Като трофей победителите получават реплика на статуята на Давид, която скулпторът Донатело създава около 1440 г., предава БТА.

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