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Дронът, открит в района на Царево, е разузнавателен

25 август 2026, 20:34 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: ВМС
Дронът, открит в района на Царево, е разузнавателен

Електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност, е открит във водите на Черно море в района на Царево, съобщиха от Министерството на отбраната. В съобщението се казва, че специализиран екип от Военноморска база - Бургас е получил днес задача да идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море между Царево и с. Варвара.

На място военнослужещите са установили, че това е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Безпилотният апарат е транспортиран във военноморската база. Специализираният екип е действал по искане на областния управител на Област Бургас и след разпореждане на началника на отбраната.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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