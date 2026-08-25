ЦСКА II оглави класирането във Втора лига

ЦСКА II се изкачи на върха във Втора лига след равенство 1:1 с Лудогорец II в двубой от петия кръг. "Червените" запазиха серията си без загуба от началото на сезона и вече са единственият отбор в дивизията с 11 точки, като единствено Вихрен също няма загуба през новата кампания, но тимът от Сандански има три равенства и заема пето място с девет точки.

Дубълът на ЦСКА остава непобеден след равенство с Лудогорец

Двубоят в София започна без голове, а развръзката дойде след почивката. Лудогорец II първи успя да открие резултата, но ЦСКА II реагира и стигна до изравняване в 59-ата минута чрез Мартин Стойчев. До края домакините имаха инициативата и търсеха пълен обрат, но не успяха да стигнат до второ попадение.

Точката се оказа достатъчна на "червените" да се изкачат еднолично на първата позиция. ЦСКА II има 11 точки след пет мача, след като записа три победи и две равенства при голова разлика 10:5. Вторият Етър е с 10 точки, колкото има и третият Фратрия.

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Началото на сезона за втория тим на ЦСКА е особено стабилно. Столичани започнаха с 1:1 срещу Вихрен, след което победиха Пирин с 3:0, Хебър с 4:3 и Черноморец 1919 с 1:0. Равенството с Лудогорец II затвърди серията им без поражение.

ЦСКА II може да се похвали и с един от най-резултатните нападатели в първенството. Радослав Живков вече има три гола и е сред лидерите при голмайсторите във Втора лига, докато Мартин Сораков е с две попадения.

В следващия кръг ЦСКА II ще гостува на Фратрия, което може да се окаже директен сблъсък за върха в класирането.

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