България смачка Чехия в Самоков и даде сериозна заявка за Евроволей 2026

Мъжкият национален отбор по волейбол на България продължи подготовката си за европейското първенство с победа над Чехия. "Лъвовете" се наложиха с 3:1 (25:21, 25:19, 25:19, 23:25) в Самоков, където двата тима предварително се бяха договорили да изиграят минимум четири гейма. Българите контролираха срещата почти изцяло, преди Чехия да спечели последната част.

България разби Чехия в приятелска среща

България започна уверено двубоя и постепенно наложи превъзходството си в края на първия гейм. При 21:20 националите направиха решаващата серия, а два поредни аса на Симеон Николов сложиха точка на частта при 25:21.

Вторият гейм премина още по-категорично. Българите поддържаха преднина през почти цялото време, като силната игра в атака и доброто представяне на блокадата им позволиха да се откъснат при 19:14. Александър Николов и Мартин Атанасов се включиха с важни точки, а ас на Атанасов донесе успеха с 25:19.

Още: Сърбия не остави шансове на България на Европейското по волейбол

Чехия опита да отговори в третата част, но България отново имаше последната дума. При 16:16 националите направиха важна серия и не позволиха на съперника да задържи равенството. Блокада на Алекс Грозданов и технично изпълнение на Александър Николов помогнаха на домакините да стигнат до 25:19 и да поведат с 3:0.

В четвъртия гейм Бленджини направи сериозни промени в състава, а в игра се появиха Стоил Палев, Венислав Антов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров и Лазар Бучков. Чехия се възползва и поведе с 18:13, но България успя да изравни при 21:21. В края обаче гостите бяха по-концентрирани и след грешка от сервис на Аспарухов спечелиха с 25:23.

Александър Николов бе най-резултатен за България с 15 точки. Денислав Бърдаров и Мартин Атанасов добавиха по 11. Така националите записаха убедителен успех, а Бленджини получи възможност да провери голяма част от състава си в игрова обстановка преди европейското първенство.

Още: Бленджини вдигна летвата пред България: Вече ни смятат за едни от най-добрите в света