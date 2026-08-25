Безкомпромисен Григор Димитров тръгна с "геврек" към US Open

Звездата на българския тенис Григор Димитров стартира по впечатляващ начин участието си в квалификациите на US Open 2026. Българинът разгроми италианеца Лоренцо Джустино с 6:0, 6:3 в първия кръг и направи първата крачка към основната схема на последния за годината турнир от Големия шлем. Димитров бе поставен под №25 в пресявките, като не губи много време на корта и върза "геврек" на опонента си в първия сет.

Григор Димитров не остави шансове на италианец на старта на квалификациите на US Open

Българинът наложи пълен контрол още от началото и спечели първите пет гейма в мача. Джустино имаше възможност да започне срещата по-добре, след като стигна до 40:15 в първия си сервис-гейм, но Димитров обърна развоя и проби за 1:0. След това Гришо продължи да атакува колебанията на италианеца и реализира още два пробива, за да поведе с 5:0. Джустино получи шанс да се върне в сета, когато стигна до двоен брейкбол в шестия гейм, но Димитров се измъкна и затвори частта без загубен гейм.

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Вторият сет започна по сходен начин. Българинът отново проби още в първия сервис-гейм на съперника си и дълго време контролираше развитието на срещата. Джустино все пак успя да запише първия си спечелен сервис-гейм и постепенно стабилизира играта си. Италианецът успя да остане близо в резултата до 3:4, но Димитров не му позволи да стигне до реален шанс за изравняване. При 4:3 българинът натисна от посрещане, стигна до два мачбола и реализира още първия, за да сложи край на двубоя.

За Димитров това е първа победа в квалификациите на US Open от 2009 г. насам. Българинът пропусна миналогодишното издание на турнира заради контузия, а сега трябва да спечели още два мача, за да се класира за основната схема. Димитров вече знае и следващия си съперник в квалификациите - Тимофей Скатов от Казахстан.

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