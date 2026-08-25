Най-важните новини за деня, 25 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 август.

ДРОНОВЕ БЕЗ "ЗРЕНИЕ", НО С ОТЛИЧЕН "СЛУХ": КАК РУСИЯ ИЗНЕНАДА УКРАЙНА НА ФРОНТА

В последно време руските войски са започнали да прилагат нова ефективна тактика за използване на дронове за контрол на пътищата в „сивата зона“ по линията на фронта, съобщава Forbes. Тактиката се състои в разполагането на дронове в близост до ключови маршрути за наблюдение на акустичните сигнали на преминаващите превозни средства. При откриване на потенциална военна техника, операторът може да нанесе удар по нея с помощта на самия дрон, както и да задейства артилерия или други ударни безпилотни апарати.

КОЙ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ: НОВИЯТ ЛИДЕР НА СДС ОБЯВИ СТЪПКИТЕ СИ ЗА ГЕРБ И АНДРЕЙ ГЮРОВ

"Ако ГЕРБ решат да имат и да издигнат кандидат за президент, СДС ще го подкрепи. ГЕРБ се допитват до нас, постоянно се срещаме и си говорим - няма драма, не се чувстваме застрашени и пренебрегнати". Това обяви новият лидер на СДС Илия Лазаров пред БНТ. Той обаче направи важно уточнение - СДС няма да издигне собствена кандидат-президентска двойка.

ПП СКОЧИ НА РАДЕВ И МУ ПРИПОМНИ КОЙ ВЪРНА "ЕВРОЛАБ" ЗАРАДИ НЕПЛАТЕНА ТАКСА ОТ 70 ЛВ.

От "Продължаваме промяната" разкритикуваха остро премиера Румен Радев след вчерашното му изказване, като му припомниха казуса с "Капитан Андреево" и договора с "Боташ" от времето на служебния му кабинет с премиер Гълъб Донев. "По повод наглото изказване на г-н Радев му напомняме, че неговият служебен кабинет с премиер Гълъб Донев „случайно“ пропусна срока да внесе държавна такса от 70 лева за обжалване и така окончателно частната фирма "Евролаб 2011", свързана с Ами и Таки, остана в помещенията на ГКПП "Капитан Андреево". Напомняме, че това е същият служебен кабинет, който Радев еднолично назначи и който подписа загробващия договор с "Боташ", се казва в позицията им, изпратена до медиите.

СТРОИМ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ ВЪРХУ ПРАЗНИ ТРИБУНИ

Източник: БФС

Наскоро футболната общност беше разтърсена от поредната абсурдна идея на Българския футболен съюз. Според някои медии в страната, от родната централа са одобрили регламента за нов турнир, който ще включва осем отбора и ще се нарича Купата на елита. Идеята е в него да участват класиралите се в Топ 8 на таблицата от миналия сезон. Надпреварата ще бъде спонсорирана от букмейкърска компания и ще бъде с награден фон от 720 000 евро. Всички приходи, включително допълнителните от рекламни сделки ще отиват в БФС.

КЗП ЩЕ СЛЕДИ ПОД ЛУПА ВСЯКО ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ, САНКЦИИТЕ СКАЧАТ ДО МИЛИОНИ

От 9 август 2026 г. до 9 септември 2027 г. Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има много сериозни правомощия по отношение на санкциониране на необосновано повишение на цените. Досега се санкционираше съвкупното поведение на един пазарен участник, а сега се санкционира всеки един от необосновано увеличените продукти, както и всеки един от обектите на дружеството. При 10 магазина на един среден търговец на дребно на хранителни стоки, минималната стойност на санкцията ще бъде 1 млн. евро. Това обясни председателят на КЗП Александър Колячев в ефира на Нова телевизия по повод новите им правомощия.

ПУТИН "ПОДПАЛИ ПОЖАРА": КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ БЕЗ РАДЕВ НЕ КЛЕКНА ПРЕД НОВА ЗАПЛАХА ОТ КРЕМЪЛ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Кой подпали този пожар?" - с този въпрос министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам отговари на обвиненията на Кремъл, че Великобритания повишава ескалацията, като предоставя технологии за производството на ракети с голям обсег Storm Shadow/SCALP на Украйна. Това беше една от големите новини по време на срещата на евролидери от Коалицията на желаещите в Киев на 24 август - Деня на независимостта на Украйна, извоювана преди 35 години.

"ИРАН ПРОВЕДЕ ХИБРИДНА ОПЕРАЦИЯ": ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР ОБВИНИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ В СИНХРОН С ТЕХЕРАН

Снимка: БГНЕС

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви пред медиите, че Иран е провел много добра хибридна операция срещу България и обвини, че за съжаление тази операция е била подпомагана от български политици. Най-вероятно българският министър визира критиките на някои опозиционни партии за самолетите в Безмер, но той не уточни кои точно български политици има предвид.

ВУЧИЧ ОБЯВИ МИЛИАРДИ ЗА РЕГИОНИТЕ НА СЪРБИЯ: "ЧЕРНИ ПЪТИЩА“ ОСТАВАТ ЗА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В БОСИЛЕГРАД

Пътищата в Босилеград са черни, прашни, с дупки и се влияят от атмосферните условия. Същевременно градът и околните села са на воден режим. Инфраструктурата не е пипана повече от половин век. Ремонт е правен преди 20 години на пътя от българската граница до Босилеград, но това е една минимална част от пътната инфраструктура на общината, която включва 150 км с регионални и междуселски птища. Тази картина описа пред Actualno.com председателят на Културния информационен център в Босилеград Иван Николов.

ОТБОРЪТ "БОТАШ": РОСЕН ХРИСТОВ С МИЛИОНЕН ДИВИДЕНТ И ТЛЪСТА СМЕТКА, ВЛАДИМИР МАЛИНОВ ВЗЕМАЛ ПО 14 ХИЛ. ЕВРО ЗАПЛАТА

Много интересни детайли изплуват в имуществените декларации на двама държавни служители, свързани пряко с подписването на спорния договор с турската енергийна компания "Боташ" - бившия служебен министър в кабинета "Донев" през 2023 г. Росен Христов и доскорошния изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Става въпрос за документите, които всяка година лицата, заемащи висши публични длъжности, са задължени да подадат - през 2026 г. те трябваше да го сторят пред Сметната палата, като данните са изцяло за изминалата година и бяха оповестени през август.

ЧЛЕН НА ВСС ОТНОВО ОПИТВА ДА ПРЕМЕСТИ СИНА СИ ВЪВ ВОЕННАТА ПРОКУРАТУРА

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново ще разгледа молбата на Павел Стоев, син на члена на съвета Йордан Стоев, за преместване от Софийската градска прокуратура във Военно-окръжната прокуратура в София.

13 ГОДИНИ БЕЗ КОМПРОМИСИ: NO MORE MANY MORE ОТБЕЛЯЗВАТ ГОДИШНИНАТА С ГОЛЯМ КОНЦЕРТ (ВИДЕО)

Снимка: Студио Actualno

Ние се учим всеки ден, всеки път, когато свирим на живо. Вече се учим от грешките си и продължаваме напред. Това каза в предаването "Студио Actualno" Методи Кръстев - фронтменът на култовата българска група No More Many More, във връзка с предстоящия концерт на музикантите на 18 септември, с който ще отбележат 13-ата си годишнина. От създаването си през 2013 г. групата има пет издадени дългосвирещи албума, десетки хитове, големи концерти и участия по фестивали и армия верни фенове. Но те са обичани и заради активната си гражданска позиция и мнения, които изразяват в песните си от самото начало.

САЩ ДАДОХА СЕРИОЗЕН ЖОКЕР ЗА БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ НА ВОЙНАТА СРЕЩУ ИРАН, КИТАЙ ГИ ЗАПЛАШИ (ВИДЕО)

САЩ се готвят да върнат дипломатите си в посолствата в 10 държави от Близкия изток - Израел, Ливан, Саудитска Арабия, Катар, Йордания, Оман, Ирак, Кувейт, Бахрейн и ОАЕ. Това е знак, че опасенията от подновяване на пълномащабна война с Иран са намалели. Някои представителства ще останат с непълна численост на персонала - ограниченията за пребиваване на семействата ще продължат да са в сила, защото рисковете за сигурността продължават да съществуват, съобщи The New York Times.