Загубени пред екраните: Спад на социалните срещи сред германците

Традиционното общуване губи позиции в Германия, като делът на хората, които редовно прекарват време с приятели, е спаднал от 37% на 19% през последните 40 години. Това сочи ново проучване на базираната в Хамбург Фондацияа за въпроси на бъдещето BAT. Срещите с приятели остават най-важната социална дейност в свободното време, но "значението ѝ е намаляло", посочи фондацията, позовавайки се на новото си проучване „Leisure Monitor“, проведено през юли сред 3 000 души.

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"Четири десетилетия изследвания в областта на свободното време разкриват, че не нуждите на гражданите са се променили коренно, а по-скоро начините, по които те намират развлечения, дейности и общност", заяви Улрих Райнхард, академичен директор на фондацията. Според него ежедневието се доминира от използването на интернет, телевизията, слушането на музика и мобилните телефони.

Дейностите, които могат да се практикуват независимо от мястото или времето, отбелязаха особено силен ръст. През 2016 г. 52% от анкетираните заявиха, че слушат музика поне веднъж седмично; днес този процент е нараснал до 82%. Популярността на видеоигрите се е увеличила от 9% на 33%, а на социалните мрежи – от 48 % на 71%.

Изкуственият интелект (AI) вече се използва поне веднъж седмично от 42% от анкетираните, а сред хората на възраст от 18 до 24 години – от 62%. Райнхард посочи, че използването на изкуствения интелект не се свежда само до търсене на информация, а и до решаване на задачи. За младите хора, според него, той се е превърнал в съветник, източник на одобрение и заместител на приятелите.

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Германците обаче не прекарват повече време на дивана, отколкото преди 40 години – точно обратното. Значението на спорта е нараснало значително. През 1986 г. по-малко от един на всеки пет души (18%) е спортувал поне веднъж седмично; днес повече от половината от населението (53%) е физически активно, посочи фондацията.