"Тръмп може да ми целуне задника": Премиерът на Онтарио каза, че е голям мъж и има много площ за целуване (ВИДЕО)

Премиерът на Онтарио Дъг Форд затвърди изявлението си, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да "целуне задника ми", след като двамата лидери си размениха остри реплики в понеделник, като Тръмп нарече премиера "лакей Форд" и "по-малко харизматична и интелигентна" версия на покойния му брат Роб Форд.

Обидите са най-новите в поредицата от последствия от търговската война между Канада и САЩ, която отново се изостри, след като през уикенда преговорите за търговия между двете страни се провалиха.

В събота сутринта влязоха в сила 50-процентни американски мита върху канадски стоки на стойност около 28 милиарда долара. Министър-председателят Марк Карни заяви, че ответни мита в същия размер ще засегнат САЩ на 8 септември.

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"Клоуни" и "лоши лидери" vs. "диктатор" и "крал на фалитите"

Форд за първи път направи този коментар в радиостанцията Newstalk 1010 в Торонто, като заяви, че американският президент може да "целуне задника ми" в отговор на заплахите му за мита. По-късно премиерът повтори коментара си на пресконференция в Хамилтън, като обеща да защити "работните места и заплатите" на работниците в Онтарио. Към него се присъединиха министърът на икономическото развитие Вик Федели и министърът на финансите Питър Бетленфалви.

Тръмп отвърна на Форд в публикация в Truth Social по време на пресконференцията на премиера в понеделник следобед. Той описа коментара на Форд като "празни приказки" и нарече както Форд, така и Карни "клоуни" и лоши лидери.

🇨🇦 Ontario Premier tells Trump to “kiss his ass” — and doesn’t stop there



“Loser,” “dictator,” “king of bankruptcies” — that’s how Doug Ford went after the U.S. president following a war of words over American tariffs.



When a reporter asked whether Canadian Prime Minister Mark… pic.twitter.com/DTDB5jMPpY — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Когато репортер от CBC го попита как ще реагира на публикацията, Форд заяви, че няма да отговаря на "диктатор като президента Тръмп". "Той е от онези типове в училище, които един ден ще ти вземат парите за обяд, на следващия ден ще ти свалят шапката от главата, а след това ще ти откраднат маратонките", каза Форд. "Няма да приемам съвети от човек, който е кралят на фалитите." По време на пресконференцията Форд също така заяви, че "всичко е на масата", що се отнася до ответни мерки и добави: "Имам доста голям задник, така че той има доста площ, която да целува."

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