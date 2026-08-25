Италиански кинофестивал ще партнира на българския "Любовта е лудост"

От 26 до 30 август Варна ще посрещне своята публика с киното и любовта на 34-ия Международен кинофестивал "Любовта е лудост". Специално от Рим за фестивала пристига и директорът на International Tour Film Festival - Антонио Фламини. Неговата професионална кариера е тясно свързана с италианското и международното кино, кинофестивалите, културната комуникация и организирането на международни събития. В рамките на дейността си е организирал над 500 събития в Италия и чужбина – премиери, предпремиери, специални прожекции и културни събития – за водещи международни филмови дистрибутори, сред които Warner Bros., Universal Pictures, Walt Disney, 20th Century Fox, Rai Cinema–01 Distribution, Medusa, Lucky Red, Eagle Pictures и други.

Антонио Фламини, източник: "Любовта е лудост"

От 2022 г. Фламини е художествен директор на International Tour Film Festival в Чивитавекия и консултант на Cinecittà S.p.A. за международния проект Italian Screen. От 2024 г. отговаря за специалните събития на Matera Fiction, а също така е художествен директор на Фестивала на италианското кино в България в София.

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Има дългогодишен опит в организацията на събития по време на едни от най-значимите световни кинофоруми – Фестивала в Кан, Берлинале, Международния филмов фестивал във Венеция и Фестивала на киното в Рим.

Партньорството между International Tour Film Festival и фестивала "Любовта е лудост" обещава силна програма и международно присъствие.

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Пълната програма на фестивала и билети ще намерите тук: https://loveisfolly.eu/. 34-тото издание на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна и Националния филмов център, в партньорство с Българската национална филмотека.