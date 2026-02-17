Носителката на "Грами" - Ledisi, с ексклузивен първи концерт в България

Носителката на "Грами" и един от най-силните съвременни соул и R&B гласове Ledisi, идва за първи път в България. На 24 ноември 2026 г. тя ще изнесе ексклузивен концерт в Sofia Live Club по покана на Sofia Live Festival, представяйки пред българската публика своя уникален вокален талант и богата музикална история.

Концертът идва след излизането на новия ѝ албум "For Dinah", трибют към легендарната Dinah Washington, продуциран от джаз майстора Christian McBride и дългогодишния ѝ сътрудник Rex Rideout. Работата ѝ по този проект съчетава нейния собствен, характерен соул почерк със силата и духа на Washington, в резултат на което Ledisi отдава заслужена почит на артистката, проправила път за поколения жени в музиката. Албумът включва сътрудничества с Gregory Porter, Paul Jackson Jr. и Michael King, а видеото към "You Go To My Head" (feat. Paul Jackson Jr.) демонстрира впечатляващото ѝ сценично присъствие.

Коя е Ledisi

Родена в Ню Орлиънс и артистично оформена на музикалната сцена на Bay Area, тя изгражда своя собствен прочит на соул, R&B и джаз. Ledisi се утвърждава като водещ глас в съвременния R&B с награда "Грами" и 14 номинации. Тя впечатлява не само със собственото си творчество, но и с интерпретациите си на музикални икони като Nina Simone и Mahalia Jackson, които ѝ носят международно признание и високи оценки от критиката. Способността ѝ да съчетава драматична сила, техничност и интимност я превръща в артист със сценично присъствие от най-висока класа.

Фотограф: Ron T Young

"Before there was Aretha, there was Dinah," казва Ledisi за вдъхновението зад новия си проект - думи, които ясно очертават мисията ѝ да отдаде почит на корените, като същевременно продължи разговора за представителството, женската сила и устойчивостта в музикалната индустрия.

Публиката в София ще има възможност да чуе на живо песни от "For Dinah", както и селекция от най-силните моменти в кариерата ѝ. Вечер, в която джаз, соул и R&B ще се срещнат в емоционално, стилно и дълбоко лично сценично преживяване.

Продажбата на билети за събитието стартира днес само на www.sofialivefest.com, където първите 100 бр. ще са на Early Bird цена от 35 €. Продажбата в мрежата на Eventim и партньорските каси стартира на 19-и февруари на редовна цена от 40 €, а в деня и на място цената ще е 45 €.