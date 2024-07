Очила на Джон Ленън и 33 черно-бели снимки отиват на търг (СНИМКА)

Чифт кръгли очила със сини оттенъци, подарени от Джон Ленън на мъж, който посещава студиото Abbey Road, ще бъдат продадени. Очаква се очилата в стил Джон Ленън, подарени на мъжа през 1968 г., да достигнат до 3 000 паунда, предаде BBC.

Колекция от снимки, направени в прочутото студио за музикални записи, включително някои от тях, заснети в деня на фотосесията за обложката на албума The Beatles, на която групата преминава през пешеходна пътека. Предметите ще бъдат продадени на търг на 31 юли във Farleigh Golf Club в Съри.

