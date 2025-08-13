Почина една от световните джаз икони

На 96-години е починала световната джаз икона Шийла Джордан. Тя е пионер в стила на бибоп и скат джаз пеенето, както и в дуета бас и глас в този жанр. Джордан си е отишла мирно в понеделник, 11 август, в Ню Йорк, потвърди дъщеря ѝ Трейси Джордан в публикация в Instagram. "Нейната приятелка Джоан Белгрейв ѝ свиреше една бибоп мелодия, наречена "Bill for Bennie", на покойния ѝ съпруг Маркъс Белгрейв... Майка ми заспа, слушайки музиката, която обичаше", написа Трейси в публикацията, която включва снимка, на която тя държи ръката на майка си.

"Благодаря ви за подкрепата и щедростта". Парите, събрани на страницата ѝ в GoFundMe, ще бъдат използвани за изплащане на медицински задължения и осигуряване на парцел за нея в гробището Woodlawn в джаз корнер... в бъдеще ще бъде планирана панихида в църквата "Свети Петър" в Ню Йорк. С любов, Трейси", пише тя.

За Шийла Джордан

Джордан е родена в Детройт на 18 ноември 1928 г. и е отгледана от баба си и дядо си, които се борят с алкохолизма във въгледобивния район на Пенсилвания. През 2014 г. певицата споделя пред NPR, че като дете е била "нещастна" и пеенето е било нейният начин да избяга. По-късно тя открива любовта си към джаза, когато чува Чарли Паркър от музикална кутия. "Пуснах петака и се появиха Bird и неговите Re-Boppers, които свиреха "Now's The Time". Никога няма да го забравя. Промени целия ми живот", разказва тя пред Националната фондация за изкуства през 2012 г.

В началото на 50-те години Джордан се премества в Ню Йорк и се омъжва за Дюк Джордан, който е пианист в групата на Паркър, но неговата хероинова зависимост в крайна сметка ги разделя. По това време Джордан си намира работа като машинописка в рекламна агенция, в която остава 25 години, и отглежда Трейси като самотна майка. Въпреки това тя намира време за музикалните си страсти. "Намираш начин, защото музиката е много важна. Така оцелях, знаейки, че веднъж или два пъти седмично ще взема детегледачка за Трейси и ще отида да пея в този клуб, а на следващата сутрин ще стана и ще отида да изпълнявам дневната си работа", казва тя пред NPR през 2009 г.

Докато е в Ню Йорк, Шийла се появява в албума на Джордж Ръсел "The Outer View", като пее в "You Are My Sunshine". През следващата година издава дебютния си албум "Portrait of Sheila" чрез Blue Note Records.

Тя не спира и да концертира и често прави турнета с басиста Харви С., Камерън Браун и композитора Стив Кун. Последното ѝ изпълнение е на Деня на влюбените в The Green Mill в Чикаго, което е в същия ден, в който издава последния си студиен албум "Portrait Now".

През 1978 г. Джордан започва да преподава в Градския колеж на Ню Йорк и продължава да води семинари по джаз вокал до 2005 г. През 2012 г. тя получава наградата на Националния фонд за изкуства "Джаз майстор" - най-високото отличие в този жанр.

"Това беше едно прекрасно преживяване за мен. И не знам, просто се опитвам да преподавам от сърце и да им давам подкрепата, от която мисля, че имат нужда. Обичам да виждам как младите хора там поддържат тази музика жива. Това просто ме вълнува", споделя тя пред Националната фондация за изкуства за преподаването си през 2012 г.

If They Could See Me Now



Джордан се гордее с приноса си към джаз общността. "Хората, които уважават това, което правя, и ме наемат, това е всичко, от което се нуждая, разбирате ли? Просто трябва да продължа да правя тази музика, докато съм жива", казва тя пред NPR през 2014 г. "И през 80-те години да можеш все още да изпълняваш тази музика, да се качваш на самолет и да обикаляш целия свят, което направих през последните няколко месеца - бях на турне в Норвегия и току-що приключих турнето си в Германия - така че се справям добре.", пише "People".

