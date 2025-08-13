Guano Apes натъжиха феновете си с обявяването на тежко решение за бъдещето на групата

Немската рок банда Guano Apes натъжи огромната си фен база с публикуването на официално изявление в социалните си мрежи. В дълга публикация от групата съобщават, че отменят европейското си турне "Free the Monkey", което трябваше да започне през октомври 2025 г. и да завърши през февруари 2026 г. Обиколката включваше концерти в Германия, Чехия, Латвия, Естония, Испания, Португалия, Унгария, Австрия, Белгия, Нидерландия и Полша.

Изявлението на Guano Apes

Dear Apes friends, We would have loved to celebrate with you, but unfortunately, we have to let you know today that the... Posted by Guano Apes on Wednesday 13 August 2025

"Скъпи, Guano Apes приятели, с удоволствие щяхме да празнуваме заедно с вас, но за съжаление днес трябва да ви съобщим, че планираното турне "Free the Monkey" не може да се състои поради продължаващите вокални проблеми", пишат от групата.

Още: Може ли фолклорът да бъде редом с модерната музика: Певицата MONA в Студио Actualno (ВИДЕО)

"Ние самите сме дълбоко натъжени от това и можете да сте сигурни, че това решение не беше взето лесно. Отмяната на турнето беше наистина крайна мярка. Въпреки това да отложим турнето за пореден път, без да сме сигурни дали и кога ще може да се случи по-късно, не ни се струваше правилно и прозрачно. Дълбоко съжаляваме за цялата ситуация. Бяхме изключително развълнувани от това турне и беше невероятно да видим колко много от вас искаха да присъстват на концертите - толкова много, че заедно с нашата невероятна букинг агенция FKP Scorpio трябваше да променяме местата на провеждане на концертите многократно и дори тогава те бяха разпродадени. Благодарим ви!", казват от Guano Apes.

"Познавате ни - всеки един от нас винаги се раздава на 100% на сцената. Точно сега, за съжаление, това не е възможно и няма да е честно към вас, ако не можем да ви предоставим енергичното шоу, с което сте свикнали и което напълно заслужавате. Здравето е на първо място и трябва да си дадем достатъчно време за възстановяване, за да бъдем отново напълно годни за концерти на живо. Надяваме се, че ще ни разберете.", завършват от групата.

Още: Отмениха цял фестивал в Словакия, само за да не пее Кание Уест