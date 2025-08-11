Сгодена: Михаела Маринова каза голямото "Да" със "100 Мечти" (ВИДЕО)

Само преди дни Михаела Маринова представи една от най-личните си песни - "100 Мечти", с която започва нов етап в живота си. Талантливата изпълнителка официално съобщи, че вече е сгодена, а това е едно от най-важнте събития в личен план. Парчето излезе само ден, след като Михаела е казала голямо "Да" на своя партньор, който определя като един от героите в живота си.

За песента Михаела сподели в Instagram профила си: "Тя е създадена за онези хора, за които сме благодарни, че са в живота ни. Тя говори сама, без нужда от много думи."

По-щастлива от всякога

В интервю за NOVA Маринова сподели повече за голямото събитие и бъдещите планове с парньора си. Тя обяви, че вече е сгодена и определено лети в облаците. "Супер щастлива съм, че това ми се случи. За сватба още нямаме дата. Има толкова много неща, върху които сме се фокусирали. Искаме да се насладим на всяка секунда заедно", обясни Маринова.

Певицата разказва за началото на творческия си път, за това как е открила любовта и предложението, което е чакала от толкова време. "Преди известно време с приятели седнахме и размишлявахме за нещата, които се случват. Спомних си за Михаела, която беше на 16, а сега съм на 27 и празнувам 10 години на сцена", коментира изпълнителката.

"Най-голямото предизвикателство през тези 10 години беше да запася и съхраня ядрото си. Исках да остана вярна на истината, която е важна за мен", уточни певицата.

