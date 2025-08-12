Пауър метъл сензацията Freedom Call със самостоятелен концерт в София през септември

Една от най-актуалните и обичани пауър метъл групи – Freedom Call, идва в България за live концерт на 19 септември 2025 г. (петък) в столичния клуб "Маймунарника", съобщават организаторите от Event Masters. Това е дългоочаквано събитие за феновете на мелодичния метъл и ще бъде първото им хедлайн участие у нас като част от европейското им турне. Покорили света с музиката си, известни с позитивния си и вдъхновяващ стил, Freedom Call ще представят микс от хитове от последните си албуми, сред които "Metal is for Everyone", "Union Of The Strong", "The M.E.T.A.L. Fest" и др. Изключително мелодичните им песни често са наричани "happy metal" и наистина Freedom Call повече от всички заслужават титлата "Happiest Metal Band In The World".

Кои са Freedom Call

Freedom Call e създадена през 1998 г. в Нюрнберг от Chris Bay (вокали, китара) и Dan Zimmermann (бивш барабанист на Gamma Ray). Бандата се утвърждава бързо като водеща пауър метъл група с уникален стил, който често е наричан "happy metal" – мелодичен, вдъхновяващ и пълен с позитивна енергия. Техните 11 студийни албума, включително сензационният им дебютен "Stairway To Fairyland", три завладяващи издания на живо и един албум-компилация затвърждават статута им на едни от най-ярките представители на жанра.

Freedom Call имат постоянни изяви на живо на сцена, като са я делили не само с изпълнители като Saxon, Edguy, Dragonforce, Blind Guardian и Hammerfall, но и са осъществили успешни турнета като хедлайнери по целия свят, както и на всички големи фестивали от Wacken до Sweden Rock, Masters of Rock, Barcelona Rock Fest, Hellfest, Graspop и престижния 70.000 Tons of Metal Cruise.

Преди три години Freedom Call участваха във фестивала Midalidare Rock in The Wine Valley, който се проведе край Стара Загора. Те бяха част от програмата в деня на Judas Priest – сбъдната мечта за всички метъл фенове у нас. Със стотици концерти зад гърба си, турнета по цял свят и верни фенове в България, групата обещава незабравимо шоу на 19 септември.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg и на място в деня на събитието, организатор е Event Masters.

