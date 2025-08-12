Войната в Украйна:

Светлана Близнакова от група SEVI с ново лятно парче (ВИДЕО)

12 август 2025, 14:36 часа 356 прочитания 0 коментара
Вокалистката на българската рок група SEVI - Светлана Близнакова, изненада феновете с лятно парче от предстоящ втори солов албум. "Friend" затвърждава посоката, която Светлана зададе с предходния сингъл "Memories" и оформя идеята за стилистиката на предстоящия албум. По музиката вокалистката работи с Рали Велинов и Георги Петранов, а видеото е дело на Георги Спиров и Рали Велинов.

Топлина, връзка и вечно приятелство

Светлана ни отвежда към своята кънтри-блус страна, разкривайки по-мека, по-замислена персона, която привлича вниманието. Видеото улавя перфектно интимната атмосфера на топлина, връзка и вечно приятелство. Това не е просто песен; това е събиране, спомен в движение, моментна снимка на простички, красиви мигове от живота.

В свят, наситен с прекалено продуцирани хитове, които сякаш звучат еднакво, "Friend" е освежаващо напомняне, че истинската сила на музиката се крие в това да ни връща към хората и историите, които са най-важни. Това е тих празник на връзките, които издържат на времето, подкрепени от саундтрак, толкова истински, колкото и приятелствата, които тя почита.

Песента вече е достъпна в социалните мрежи, видеото може да гледате още сега:

Припомняме, че от група SEVI обещаха да закрият сезона с грандиозен концерт в София на 7 декември. Очаква се за шоуто да има големи изненади, които са запазена марка за всеки концерт на SEVI.

