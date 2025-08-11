Wosh MC ще подгрява концерта на Kosheen през октомври

Българският рапър Wosh MC ще подгрее публиката преди Kosheen да излязат на сцената на клуб Joy Station на 11 октомври. Припомняме, че британските легенди се завръщат в България след броени месеци, след като през 2024 г. изнесоха напълно разпродаден концерт отново в столицата. "След концерта в София миналата година, Сиан просто каза: "Искам пак там"., споделя с усмивка мениджър от екипа на групата. Kosheen са били изключително поласкани от топлия прием и категорично настояли България отново да бъде част от новата обиколка.

За Wosh MC

Освен рапър, Wosh MC е продуцент и режисьор на филми и един от най-разпознаваемите гласове на съвременната българска хип-хоп сцена. Той е един от създателите на The Top Stoppers и заедно с дългогодишната си сътрудничка Yoko основават независимия лейбъл Stick Insect Records, който се превръща в платформа за техния отличителен звук, съчетаващ сурова енергия, хумор и социални коментари.

Билети за концерта на Kosheen на 11 октомври в Joy Station със специален гост Wosh MC могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно"), касите на магазини "Фантастико", както и онлайн на https://bit.ly/4e0rT5F.

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител

