Wosh MC ще подгрява концерта на Kosheen през октомври

11 август 2025, 15:54 часа 309 прочитания 0 коментара
Българският рапър Wosh MC ще подгрее публиката преди Kosheen да излязат на сцената на клуб Joy Station на 11 октомври. Припомняме, че британските легенди се завръщат в България след броени месеци, след като през 2024 г. изнесоха напълно разпродаден концерт отново в столицата. "След концерта в София миналата година, Сиан просто каза: "Искам пак там"., споделя с усмивка мениджър от екипа на групата. Kosheen са били изключително поласкани от топлия прием и категорично настояли България отново да бъде част от новата обиколка.

За Wosh MC

Освен рапър, Wosh MC е продуцент и режисьор на филми и един от най-разпознаваемите гласове на съвременната българска хип-хоп сцена. Той е един от създателите на The Top Stoppers и заедно с дългогодишната си сътрудничка Yoko основават независимия лейбъл Stick Insect Records, който се превръща в платформа за техния отличителен звук, съчетаващ сурова енергия, хумор и социални коментари.

Билети за концерта на Kosheen на 11 октомври в Joy Station със специален гост Wosh MC могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно"), касите на магазини "Фантастико", както и онлайн на https://bit.ly/4e0rT5F.

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител

Яна Баярова
