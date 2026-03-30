Пловдивската поредица за записани лайвове Reel to Real с първо издание: ТДК на живо от "Найлона"

Екипите на Station Street Festival, Beebop Cafe и пловдивската група ТДК представят първия епизод от новата концертна серия Reel to Real. Проектът обединява поредица от лайв изпълнения, записани на необичайни локации в града под тепетата, както и в пространството на Beebop Cafe.

Името Reel to Real идва от използвания метод за звуково процесиране на записите. След заснемането аудиото преминава през ролкова лента, която придава допълнителна дълбочина, топлина и характер на звука, като съзнателно се избягва прекомерната дигитална обработка.

В първия концерт от серията ТДК - прясно пристигнали от румънска аналогова литотрипсия - разказва за последните си 3-4 години на самопричинени трудности в рамките на трийсетина минути. Парчетата, изпълнени от групата, включват последните им две издания "Неместа" и "ЗХВК".

1. "Фиаско (Ало, полицията ли е?)"

2. "Автомонтьора"

3. "Иване"

4. "Казваха (Нищо от това, което правиш, няма значение, ти си нещастник, умри!)"

5. "До мене е майка ти"

6. "Буркана с хероин"

Екип по заснемане: Иван Палейков, Стойко Милев, Светослав Димитров, Вики Царьова

Запис, микс и мастеринг: Иван Неделев, Лъчезар Георгиев

Концертът е записан на живо на 25 февруари 2026 г. в арт-клуб "Найлона", Пловдив, България, а мастерирането е реализирано в Beebop Cafe, Пловдив.

