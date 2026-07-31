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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 31.07.2026

31 юли 2026, 9:09 часа 732 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 31.07.2026

Последният работен ден от седмицата ще предложи на феновете на спорта много емоции. Привържениците на българския футбол ще могат да гледат малкото столично дерби между Славия и Локомотив София, както и двубоя ЦСКА 1948 – Арда Кърджали. Също така днес ще се играе и контролата Бирмингам – Барселона, която е част от подготовката на двата тима за новия сезон. Феновете на тениса пък ще имат възможност да проследят двубоите от турнира от сериите АТР 500 във Вашингтон.

Какво може да гледате по телевизията днес:

14:30 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал, Евроспорт 2

15:00 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 1

15:30 Плувни спортове: Европейско първенство, БНТ 3

16:45 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап, мъже, Евроспорт 1

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19:00 Футбол: Славия – Локомотив София, Първа лига, Диема спорт

20:00 Тенис: АТР 500 Вашингтон, МАХ Спорт 3

22:00 Голф: PGA тур, Рокет класик, втори ден, Евроспорт 2

21:00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу, пети ден, Евроспорт 1

21:15 Футбол: ЦСКА 1948 – Арда, Първа лига, Диема спорт

21:45 Футбол: Бирмингам – Барселона, контрола, МАХ Спорт 4

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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