Илхан Кючюк със съдебна победа срещу жълто-кафяво издание (СНИМКИ)

"Истината може да закъснее, но никога не се отказва да победи!" - с тези думи евродепутатът Илхан Кючюк обяви своя съдебна победа над жълто-кафяво издание, което е оклеветило доброто му име, става ясно и от решението на съда. "Осъдих и другата медия, в която месеци наред се тиражираха клевети, внушения и лъжи по мой адрес - единствено целящи да опетнят името ми и да накърнят доверието на хората в мен, което съм градил през годините. Никога не съм вярвал, че лъжата може да победи истината. Понякога тя успява да се разпространи по-бързо, да остави следи, но истината има едно безценно качество – винаги излиза наяве", подчертава още той.

По думите му тази съдебна победа е доказателство, че никой няма право безнаказано да петни честта и достойнството на друг човек.

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"В една правова държава свободата на словото не означава слободия!", пише Кючюк. Той уточнява, че спечелените от делото пари ще бъдат дарени.