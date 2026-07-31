Русия мина на ракети от КНДР - защо? Поляк заплаши Зеленски със смърт (ОБЗОР и ВИДЕО)

На 30 юли при поредната си масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна, Русия за първи път от дълго време е използвала севернокорейската балистична ракета КН-23. Това сочи предварителнота разследване на ракетата, изстреляна от Русия по село Радушне близо до Кривой Рог, която порази жилищна сграда, убивайки почти цяло семейство, включително няколко деца. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение. Той добави, че украинските сили ще засилят ударите си дълбоко в руския тил, "за да се върне руската война там, откъдето дойде, и за да могат руснаците да знаят и да усетят кой е единственият, който не иска тази война да приключи". ОЩЕ: Руска ракета уби цяло семейство накуп: Жестоки удари в Украйна, тя унищожава руския Amazon (ВИДЕА)

In the Dnipropetrovsk region, a Russian ballistic missile struck the Voronov family’s home.



According to local news outlets, the couple was raising 10 children. At the time of the strike, other children and a 1.5-year-old grandson were also in the house. Two children were pulled… pic.twitter.com/FGjcAafyZ7 — WarTranslated (@wartranslated) July 30, 2026

На свой ред Андрий Коваленко, ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията, заяви пред "Канал 24", че това показва не само че военното сътрудничество между Москва и Пхенян продължава необезпокоявано, но и промяна във възможностите на руската военна промишленост. По думите му, руснаците вече са стигнали до използване на стратегическия си запас от ракети, който е бил създаден за потенциална война с НАТО. Тъй като този запас трябва да бъде възстановен, сега те са принудени да използват севернокорейските ракети, казва Коваленко.

Преди да започне пълномащабната си война Русия е произвеждала по около 60 балистични ракети месечно. Оттогава темпът на производство се е забавил, въпреки че интензивността на масираните удари по Украйна остана висока. "Руснаците вече са принудени да пестят ракетите си, така че използването на KN-23 може да показва проблеми със собственото им производство на балистични оръжия", подчерта Коваленко.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) подчерта, че вече има тенденция при масираните руски въздушни атаки да се залага на малко повече ракети, отколкото преди и е намалено количеството далекобойни дронове с цел да се използва ситуацията с намалелите резерви от ракети-прехващачи на Украйна. В последните месеци Русия на няколко пъти заложи на атаки с над 500 ракети и дронове, като много по-голямата част бяха именно безпилотните системи, сега обаче използва 74 ракети и 284 дрона - ОЩЕ: Данни за паднала в Полша руска ракета: Мащабът на поредната руска въздушна атака в Украйна в числа (ВИДЕО)

Задържаха поляк за призиви за убийството на Зеленски

Вчера в Полша бе задържан 40-годишен мъж за публична обида към президента Володимир Зеленски и призоваване за убийството му. Това съобщи RMF24, позовавайки се на информация от PAP. Според говорител на полицията на Малополското войводство, служителите на реда са събрали доказателства за активността на мъжа в социалните медии и след това са го обвинили в публичен призив за убийство и обида на украинския държавен глава. По време на разпита мъжът е признал вината си, изразил е разкаяние и е обяснил, че е действал под влияние на емоциите и съжалява. Грозят го до три години затвор.

Федоров готов да се върне на държавна служба само като военен министър

Бившият министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че би се върнал на държавна служба само ако отново оглави Министерството на отбраната. Тази позиция би му позволила да осъществи реформите, които смята за необходими, заяви той в интервю за "Украинска правда". Той отбеляза, че след уволнението си е получил много предложения от министри в други страни, от технологични компании, мозъчни тръстове и украински организации, но все още не е взел решение.

Федоров поясни, че не би приел поста вицепремиер, тъй като това не би му позволило да формира екип, да има влияние върху прилагането на държавната политика и постигането на конкретни резултати. Той добави, че смята този пост за "декоративен".

"Целта ми не е да си намеря работа. (...) Знам какво да правя и ще намеря пътя си. Определено не е нужно да бъда трудоустрояван", каза той. "Ако се върна в правителството, предвид мисията, която си представям, това ще е на функционална позиция. Това е Министерството на отбраната. Наясно съм с всички предизвикателства, които ни очакват. Определено съм готов за тях", каза още той.

Pilots from the 20th Separate Brigade of Unmanned Systems K-2 struck Russian fuel trains, with footage showing the attacks on rail fuel supplies. #Ukraine pic.twitter.com/jNoMDsV9AW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2026

WATCH: Ukrainian UGV operator evades a Russian FPV drone during a supply run. pic.twitter.com/MTDU6wSeEN — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Междувременно се появи информация, че Стив Уиткоф, специалният пратеник за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп, както и Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, може да посетят Киев на 24 август. Тогава е 35-тата годишнина от обявяването на незавимостта на Украйна. Двамата вече нееднократно бяха на визи в Москва и говориха с руския диктатор Владимир Путин - ползата за спиране на войната в Украйна от това до момента е абсолютно невидима.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 80 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 30 юли е имало 269 бойни сблъсъка спрямо 238 на 29 юли. Руснаците са хвърлили 254 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 39 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2941 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8980 FPV дрона, което е с около 870 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

🚁 Destroying enemy logistics—systematically.



Paratroopers of the 77th Separate Airmobile Brigade of the 7th Rapid Response Corps continue to dismantle Russian supply lines in the Kupiansk sector.

🏍️ Motorcycles

🛻 ATVs

🚐 Vehicles



Everything the occupiers use to deliver… pic.twitter.com/2zA4ryJhh0 — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) July 30, 2026

За втори пореден ден направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, е най-горещото. Там са организирани 45 руски пехотни атаки съгласно официалната украинска информация. Украинска бригада публикува видеокадри как залавя руски войник, издигнал руското знаме в района на агломерацията при Дружковка - пореден опит за лъжа от руска страна за нови превзети позиции преди да са превзети. Още 35 са отбити в самото Покровско направление, а в района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 13 руски пехотни атаки. В Славянското направление са извършени 22 руски пехотни атаки, а в съседното от север Лиманско направление – 17. В Купянското направление е имало 9 руски пехотни атаки. За втори път за 2 дни ISW дава пример в дневния си анализ как руското военно министерство твърди, че са превзети нови села в пограничния район на Суми, а най-големият Z-канал, следящ специално действията на руската армия там, отрича тази информация.

Troops from Ukraine’s 28th Separate Mechanized Brigade captured a Russian soldier in Oleksiievo-Druzhkivka. The brigade said he had planted a flag and posed as the settlement’s “liberator.” #Ukraine pic.twitter.com/tfxcx5vM4G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2026

Новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал-майор Михайло Драпатий започва да прави кадрови промени. Драпатий освободи генерал-майор Олександър Грузевич от длъжност началник на щаба и заместник-командир на Сухопътните войски на Украйна, освободи и генерал-майор Володимир Карпенко от длъжност командир на Логистичните сили на ВСУ и прекрати командировката на командира на Ракетните войски и артилерията генерал-майор Андрей Малиновски в Генералния щаб, където той ръководеше украинските удари на далечни разстояния срещу Русия от 2024 г. Украинската медия "Бабел" съобщи, че неин източник е казал, че ще се създаде ново командване, което да координира и оптимизира съвместната работа по далекобойните удари на Украйна в Русия.

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Тази нощ Руската федерация изстреля почти толкова далекобойни дронове срещу цели в Украйна, колкото и при вчерашната си масирана комбинирана въздушна атака. Изстреляните сега дронове са 255, с почти 30 по-малко спрямо вчерашната нощ. Свалени са 195 дрона, като има удари на 14 места от общо 22 преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. Има обаче все още дронове във въздушното пространство на Украйна, гласи ключова информация в сводката на украинските ВВС. Военновременният ръководител на Днепропетровска област Олександър Ганжа съобщи за двама убити и трима ранени след руски обстрел в района на Никопол, както и за щети по промишлено предприятие. Руското военно министерство твърди в официалния си канал в Телеграм, че "с високоточно оръжие" и дронове са поразени цистерни-резервоари с гориво и смазочни материли в пристанището на Одеса, както и товарен кораб, уж доставял военен товар за Украйна - ОЩЕ: Украйна отмъщава заради руските ракети: Още големи складове на Wildberries горят, руска рафинерия - също (ВИДЕО)

Ръководителят на областния съвет на Днипро Микола Лукашук заяви, че руските удари срещу товарни кораби са принудили Южния металургичен завод в Кривой Рог и Полтавският металургичен завод да спрат дейността си, считано от 3 август. Вероятно тези частични прекъсвания на работата ще продължат поне 10-20 дни.