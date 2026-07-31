"Радев избра наследяване и усвояване на модела": ДБ искат оставката на Иво Христов

"Кабинетът "Радев" избра наследяване и усвояване на модела, вместо обещания демонтаж на досегашния модел на управление." Това заяви депутатът от "Демократична България" Надежда Йорданова в декларация от името на парламентарната група в Народното събрание. Тя посочи, че при откриването на 52-рото Народно събрание от ДБ са признали изборния резултат и правото на "Прогресивна България" да управлява, като са поели ангажимент да бъдат конструктивна, но твърда опозиция.

По думите ѝ управляващите са използвали парламентарното си мнозинство, за да ограничат опозицията и парламентарния контрол. "Парламентът не е гумен печат на властта. Тук властта трябва да отговаря", заяви Йорданова. Тя изброи редица законопроекти и предложения, внесени от коалицията, сред които промени в Закона за Националната служба за охрана, създаване на комисия за проверка на имущество, полети и зависимости около Делян Пеевски, както и предложения, свързани с мрежите около Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Еврото. По думите ѝ мнозинството е отхвърлило предложенията.

Йорданова разкритикува и бюджетната политика на кабинета. Тя посочи, че вместо предложения от ДБ вариант с по-ниски разходи за издръжка, по-малко бонуси и партийни назначения, реалистична капиталова програма, дефицит до 3% и по-нисък дълг, управляващите са приели бюджет с дефицит от 5,7% и възможност за поемане на нов дълг от 10,1 млрд. евро.

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"Това не е лява политика, не е и дясна политика. Това е политика на отложената сметка", каза депутатът.

Тя отправи остри критики и към външната политика на правителството, която определи като основана на "моментни сделки, противоречиви послания и демонстративна двусмисленост".

По думите ѝ България изпраща различни сигнали към европейските партньори и към българските граждани. Йорданова даде за пример позицията на страната по отношение на европейската сигурност и използването на американски самолети от български военни бази.

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"Това не е стратегическа автономия. Това е опасна стратегическа безпътица и геополитическа мъгла", заяви тя. Йорданова обвини кабинета, че предпочита "политиката на сделките пред политиката на съюзите", като според нея управляващите гледат на Вашингтон като на възможност за еднократни договорки, на Москва - като на инструмент за мобилизиране на избиратели, а на Брюксел - като на източник на средства. "Европейският съюз не е банкомат. Той е общност на право, солидарност и взаимна сигурност", подчерта депутатът.

В декларацията си тя отправи критики и към позицията на правителството спрямо войната в Украйна, като заяви, че според ДБ "неутралитет между агресор и жертва няма".

Йорданова определи като национален интерес устойчивите публични финанси, независимите институции, ефективното здравеопазване, парламентарния контрол и активното участие на България в изграждането на европейската сигурност.

Руски вицепремиер

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Тя атакува и вицепремиера Иво Христов заради липсата на публично представена управленска програма на кабинета. "Управленска програма няма. И това не е измислица и демагогия от страна на опозицията. Това е политически факт", заяви Йорданова. По думите ѝ шестмесечната законодателна програма, приета от Министерския съвет, не запълва тази липса, като около 90% от нея представляват транспониране на европейско законодателство.

Йорданова призова вицепремиера Иво Христов да подаде оставка, ако продължава да се занимава с "проруска пропаганда" и с "арогантно разделение на обществените групи".

"Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати", каза тя.

В заключение Йорданова заяви, че "Демократична България" ще продължи да бъде опозиция, която не само посочва проблемите, но и предлага алтернативи. "България не се нуждае от нов господар на старата система. България се нуждае от свободни граждани, силни институции, разумни финанси и ясно място в обединена Европа", заяви депутатът.