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Ако отстрани Макаби Тел Авив: ЦСКА среща преодолими съперници в плейофите на Лига Европа!

31 юли 2026, 9:44 часа 1163 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ако отстрани Макаби Тел Авив: ЦСКА среща преодолими съперници в плейофите на Лига Европа!

Отборът на ЦСКА има отличната възможност да бъде поставен в жребия за плейофите на Лига Европа, който ще се тегли в понеделник, 3 август. Ако „червените“ успеят да отстранят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг, то те ще използват коефициента на израелския гранд. Това пък им дава възможност да се изправят срещу преодолими съперници в последната стъпка към основната фаза на турнира.

ЦСКА ще бъде поставен в плейофите на Лига Европа

Сред възможните съперници са Апоел Беер Шева, който два пъти поред в последните години бе отстраняван от Левски, белгийският Сен Трюиден, Викингур от Исландия, турският Трабзонспор, ОФИ Крит от Гърция, Лилестрьом от Норвегия, арменският Арарат, Сабах от Азербайджан, Кауно Жалгирис от Литва и шведският Мялби.

  • Сент Трюиден
  • Победителят от двойката Викингур - Тюн
  • Трабзонспор
  • ОФИ Крит
  • Победителят от двойката Ларн - Иберия 1999
  • Лилестрьом
  • Загубилият от двойката Целие – Арарат
  • Загубилият от двойката Орхус - Сабах
  • Загубилият от двойката Динамо Загреб - Кауно Жалгирис
  • Загубилият от двойката Слован Братислава - Мялби

ЦСКА Карабах Джеймс Ето'о

„Армейците“ няма да са поставени в Лигата на конференциите

Ако ЦСКА отпадне от Макаби обаче, няма да бъде поставен в плейофите на Лигата на конференциите и съперникът може да бъде по-силен. Сред потенциалните противници са италианският Аталанта, Спортинг Брага от Португалия, нидерландският гранд Аякс, Фрайбург от Германия, Монако, датските Копенхаген и Мидтиланд, белгийските Андерлехт и Гент, Рапид Виена, Панатинайкос, Брайтън от Висшата лига, полските Ракув и Ягелония и други.

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Лига Европа ЦСКА Макаби Тел Авив
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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