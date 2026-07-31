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ГЕРБ остро към Петрова: Защо България се оправдава пред Иран за решенията си?

31 юли 2026, 10:13 часа 1192 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ остро към Петрова: Защо България се оправдава пред Иран за решенията си?

"България трябва да защитава решенията си като суверенна държава и да не допуска съмнение относно способността си да отстоява собствената си външна политика." Това заяви депутатът от ГЕРБ Даниел Митов в декларация от името на парламентарната група в Народното събрание по подов реакциите на Иран след решението на парламента за временното използване на авиобаза "Безмер" от съюзнически сили на Съединените щати. Впоследствие преди ден външната министърка Велислава Петрова-Чамова проведе разговор с иранския външен министър по телефона.

Митов определи ситуацията като проверка на зрелостта на българската външна политика. По думите му след публичните предупреждения от иранска страна България е трябвало първо да поиска официални обяснения.

"След подобно изявление първата реакция на една суверенна държава следва да бъде официален дипломатически демарш", заяви той. Според него иранският посланик е трябвало да бъде поканен в Министерството на външните работи, за да бъде изяснено дали изявленията на ирански представители представляват заплаха към България, български граждани, институции или обекти на българска територия.

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Вместо това, по думите на Митов, българският външен министър сама е потърсила своя ирански колега. Той цитира официалното съобщение на Министерството на външните работи, според което разговорът е започнал с уверения за добрите отношения, взаимното доверие и желанието за развитие на двустранния диалог.

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"Вместо България първо да поиска обяснения за отправените предупреждения, тя сама се оказва в позицията да се оправдава за собствените си решения", коментира Митов. Той определи това като "дипломатическа асиметрия" и заяви, че подобна последователност създава усещане за слабост.

Според депутата правилната дипломатическа реакция е трябвало да бъде първо официален протест срещу всякакви двусмислени внушения за ответни действия срещу България. След това страната ни е трябвало да поиска от Иран изрично уверение, че българските граждани, институции и инфраструктура не се разглеждат като възможни цели, а едва след това да се проведе политически разговор между външните министри.

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"Това не би означавало ескалация, а означава, че България разговаря спокойно, но от позицията на държава, която не допуска съмнение относно своя суверенитет", каза Митов.

Той подчерта, че Иран има право да изразява несъгласие с решенията на българските институции, но не и чрез предупреждения или двусмислени заплахи да създава впечатление, че може да влияе върху тях. "Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск. Дипломацията е способността да пазиш отворен пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения", заяви депутатът.

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Даниел Митов Безмер Велислава Петрова война Иран
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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