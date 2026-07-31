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Скръбна вест! Почина легендата на Италия и световния футбол Франко Барези!

31 юли 2026, 9:17 часа 2106 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock
Скръбна вест! Почина легендата на Италия и световния футбол Франко Барези!

Легендата на Италия и световния футбол Франко Барези е починал днес. Това съобщиха редица авторитетни местни медии, а скръбната вест бе потвърдена и от пресслужбата на Милан. Именитият бранител си е отишъл от този свят на едва 66-годишна възраст. Все още не е ясна причината за кончината на Франко Барези. В последните седмици се появиха информации, че легендарният защитник се бори със сериозно заболяване.

Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан

Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан - от 1978-ма до 1997 година. С „росонериоте“ той стана шест пъти шампион на Италия и четири пъти спечели Суперкупата на страната. Освен това Барези има три триумфа в Шампионската лига и една победа за Суперкупата на УЕФА.

За националния отбор на Италия Барези изигра 81 мача. С екипа на „адзурите“ защитникът стана световен шампион през 1982 година. Освен това спечели сребърните медали на Световното първенство през 1994 година и бронзовите медали на Мондиал 1990.

Поклон пред паметта му!

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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