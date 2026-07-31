Скръбна вест! Почина легендата на Италия и световния футбол Франко Барези!

Легендата на Италия и световния футбол Франко Барези е починал днес. Това съобщиха редица авторитетни местни медии, а скръбната вест бе потвърдена и от пресслужбата на Милан. Именитият бранител си е отишъл от този свят на едва 66-годишна възраст. Все още не е ясна причината за кончината на Франко Барези. В последните седмици се появиха информации, че легендарният защитник се бори със сериозно заболяване.

Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан - от 1978-ма до 1997 година. С „росонериоте“ той стана шест пъти шампион на Италия и четири пъти спечели Суперкупата на страната. Освен това Барези има три триумфа в Шампионската лига и една победа за Суперкупата на УЕФА.

За националния отбор на Италия Барези изигра 81 мача. С екипа на „адзурите“ защитникът стана световен шампион през 1982 година. Освен това спечели сребърните медали на Световното първенство през 1994 година и бронзовите медали на Мондиал 1990.

Поклон пред паметта му!