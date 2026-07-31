АЕЦ "Козлодуй" взема мерки за безопасност заради ниския Дунав

АЕЦ "Козлодуй" е предприела мерки за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности заради ниското ниво на река Дунав.

Oт началото на юли в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на реката, съобщава БТА, като се позовава на информация от Министерството на транспорта.

Ниското ниво на Дунав е наложило специални мерки, допълва агенцията без повече подробности.

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Рекордно ниски нива на Дунав

Измерените през последните дни стойности на реката са най-ниските от десетилетия. Това усложнява условията за корабоплаване и налага ограничения в редица критични участъци.

Така например фериботният комплекс при Оряхово не работи вече 3 седмици заради ниските води. Ниското ниво на реката е спряло фериботната връзка Оряхово - Бекет, затруднило е и риболова. Нивото на Дунав при Лом също остава ниско - 8 сантиметра над морското равнище. Малко над града, в средата на реката, се е образувал остров с дължина около километър, предаде бНР.

Източник: БГНЕС

Корабоплаването се затруднява допълнително от факта, че в този участък Дунав тече на няколко ръкава. Заради маловодието румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу също спря работа.

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При Русе нивото на Дунав продължава да спада и днес е достигнало -87 сантиметра спрямо условната кота 0, което е с 2 сантиметра по-ниско спрямо вчера.