Ритуален дроун-блус от Страната на баските в София и Пловдив

31 март 2026, 14:25 часа
Снимка: Alarma Punk Jazz
За първи път в близо 18-годишната история на радиофестивала "Аларма Пънк Джаз" в програмата му гостуват ъндърграунд музиканти от Страната на баските. Концертите на A.Maiah Ttakun ("Амайа Чакун") в София и Пловдив са съответно на 6 април, понеделник, в Зала "Сингълс" на НДК и на 7 април, вторник, в Bee Bop Café. Началният час и за двата града е 20:00 ч.

A.Maiah Ttakun е дуо, формирало се около репертоара на албума "Ehortzi ezazue ene bihotza / Erre ezazue ene gorpua" ("Погребете сърцето ми / Изгорете тялото ми"), който китаристът и композитор Асиер Майа записва самостоятелно в края на август и началото на септември 2025 и издава официално в началото на март тази година. С текстове, взети от думите на американски индиански вождове така, както са предадени в книгата "Погреби сърцето ми в Ундид Ний" от Ди Браун, албумът говори за земята, принадлежността, корените, общността, околната среда и човешкото достойнство.

Още: Пловдивската поредица за записани лайвове Reel to Real с първо издание: ТДК на живо от "Найлона"

Асиер Майа пее на баски и свири на препарирана електрическа китара, а на това първо балканско турне дообогатява проекта с обработения бас кларинет на Андони Пенела и добавя и перкусии към общото дроуново звучене. И албумът, и живият пърформанс са въвличащи ритуални изживявания, които изискват активно слушане от страна на публиката. Музиката на Асиер Майа има допирни точки с тази на други любими групи, гостували на "Аларма Пънк Джаз" през последните години – от една страна с обредния дарк фолк на Cantenac Dagar, а от друга – с рокендрола на Guadalupe Plata, но сякаш на забавен каданс.

Преди A.Maiah Ttakun баскларинетистът Андони Пенела ще представи и соловия си електроакустичен проект "Zakur". Рядка възможност да чуем 2 в 1 как звучи актуалната DIY-сцена в Страната на баските.

Чуйте новия албум на A.Maiah Ttakun ТУК: https://amaiah.bandcamp.com/album/ehortzi-ezazue-ene-bihotza-erre-ezazue-ene-gorpua

В София на 6 април (понеделник) в ролята на специални гости ще можете да чуете още една невероятна група – прогресив-инди-фрий джаз триото Зукър-Дярфаш-Родригес (САЩ/Унгария/Венецуела)

Гейбриъл Зукър (пиано, синтезатор, глас, Ню Йорк) и Атила Дярфаш (барабани, Будапеща), чието първо българско турне като дуо през 2023 г. им спечели доста верни почитатели у нас, правят музика заедно, откакто се запознават в Ню Йорк през 2017 г. Тяхното дуо комбинира звукова и ритмична свобода в заплетени максималистични композиции, с медитативни звукови пейзажи и агресивни виртуозни ритми. Осезаемо се усеща и влиянието на традицията на песенното авторство – асоциациите са в много широк диапазон (от Питър Хамил до Xiu Xiu и от Kayo Dot до Radiohead).

Този път пристигат като трио с носителя на "Грами" - контрабасиста Бам Родригес (САЩ/Венецуела), свирил с Чучо Валдес и Пакито Д'Ривера.

Още: Туарегите Imarhan с първи концерт в София

Тук можете да чуете най-новия албум на Гейбриъл Зукър Confession (2025), който тримата представят на това турне: https://gabrielzucker.bandcamp.com/album/confession

В Пловдив пък на 7 април (вторник) специалният гост (а защо не и домакин, имайки предвид че самият той е пловдивчанин) е мултидисциплинарният артист и мултиинструменталист Дарио Табаков със соловия си проект Dario Bulgario – ембиънт/трип-хоп/импро пърформанс за кларинет, баскларинет и модуларни синтезатори.

Билети и за двата концерта ина в системата на EpayGo на касите на EasyPay.

За София (6 април, понеделник): https://epaygo.bg/1087121206

За Пловдив (7 април, вторник): https://epaygo.bg/2905761611

Яна Баярова Отговорен редактор
