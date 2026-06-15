Кабинетът "Радев":

Род Стюарт отмени концерт в последния момент заради сериозен здравословен проблем

15 юни 2026, 11:58 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Род Стюарт отмени концерт в последния момент заради сериозен здравословен проблем

Сър Род Стюарт е бил принуден да отмени планиран концерт в Чула Виста, Калифорния, само часове преди началото му, след като се е разболял, съобщава уебсайтът “Bang Premier”. 81-годишният музикант е трябвало да излезе на сцената на амфитеатъра North Island Credit Union, но не е успял да участва заради ларингит – възпаление и подуване на гласните връзки, което засяга способността за говор и пеене.

В изявление, публикувано в Instagram, екипът му съобщава, че певецът е направил всичко възможно да се качи на сцената, но по лекарско предписание и след диагноза за остра инфекция на горните дихателни пътища е бил възпрепятстван да пее.

Снимка: Getty Images

В отделно съобщение самият Стюарт се обръща към феновете си, като изразява съжаление, че концертът няма да се състои, въпреки усилията му да участва. Той подчертава, че състоянието му се подобрява, но гласът му все още не е възстановен, и уверява, че ще направи всичко възможно да насрочи нова дата.

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Това не е първият здравословен проблем на певеца през последните седмици – в края на май той също отмени участия в Лас Вегас поради лекарска забрана за натоварване на гласа заради синусова инфекция. Впоследствие Стюарт възобнови концертната си дейност на 2 юни, пише БГНЕС.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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