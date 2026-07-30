Най-важните новини за деня: 30 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 юли 2026 г.

ДЕПУТАТИТЕ ВЪРНАХА ИЗЦЯЛО МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ПРЕМАХНАХА РАЙОН "ЧУЖБИНА"

Парламентът окончателно върна машинното гласуване, след като прие на второ четене промените в Изборния кодекс. Управляващи и голяма част от опозицията се обединиха около идеята машините отново да бъдат основният начин на гласуване, но с няколко изключения.

ПРЕДИ ДА СИ ПОЧИВАТ: КАКВО СВЪРШИХА ДЕПУТАТИТЕ И КАК ЩЕ НИ СЕ ОТРАЗИ? (ВИДЕО)

Броени дни остават до началото на лятната ваканция на управляващите в Народното събрание. Какво обаче успяха да свършат депутатите преди да излязат в почивка?

СПОРЕД НОВО ПРОУЧВАНЕ КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ" Е НЕПОДГОТВЕН И СЕ ПРОВАЛЯ, НО РЕЙТИНГЪТ НА ПРЕМИЕРА КРЕПИ ВЛАСТТА

Според повечето българи мерките на правителството по отношение на най-големите проблеми пред страната са крайно неефективни, а мнозинството е на мнение, че кабинетът не е достатъчно подготвен. Въпреки това, засега сравнително високият личен рейтинг на Румен Радев компенсира скептицизма към правителството.

“ГРЕШКИТЕ НА РАДЕВ СЕ ПИШАТ НА ЙОТОВА”: НАСТИМИР АНАНИЕВ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ НА “ЖИВОТ И СМЪРТ” (ВИДЕО)

Абсолютно всички грешки на Радев в момента се пишат на Йотова. Сега има страшно много непредизвикани грешки, които си ги правят вътре в самата формация.

ДВАМА ДЕСНИ КАНДИДАТИ - В БИТКА ЗА ВТОРИЯ ТУР СРЕЩУ ЙОТОВА: АНАЛИЗ НА СВЕТЛИН ТАЧЕВ (ВИДЕО)

"Президентските избори са ключови за Румен Радев и "Прогресивна България", наред с местните избори. Ако не спечели президентските избори, това означава обвинение от опонентите, че всичко е било един балон. Ако успее да застане на мястото на ГЕРБ на местно ниво в общините, може да изгради основа за своята политическа формация. Йотова е естествено продължение на Радев. Да заложиш тепърва на нов кандидат, би донесло само щети на ПБ, а самият Радев няма интерес от това." Това обяви в Студио Actualno политологът и социолог от агенция "МЯРА" Светлин Тачев относно първите очаквания към президентския вот на 25 октомври в последните дни преди лятната ваканция.

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ПОКАЖАТ НАКЪДЕ ДУХА ВЯТЪРЪТ: ОПОЗИЦИЯТА ПРИТЕСНЕНА, ЧЕ ВЛАСТТА СИ УРЕЖДА ВСС И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Президентските избори ще покажат накъде духа вятърът. Това, че правосъдната система се наглася спрямо управляващите и че те си избират главния прокурор, е добре известен факт. Именно това ни притеснява - ако може изборите за съдебната система, да минат преди изборите за президент. Това заяви бившият премиер, а сега председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред Нова телевизия. Още: "Йотова е говорител на Радев": ПП дава Бюджет 2026 на Конституционния съд

ЗАДЕЙСТВАХА ИЗБОРА НА НОВ ВСС, ОТ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ОЧАКВАТ "ОГРОМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ СЪДЕБНАТА РЕФОРМА"

"Процедурата за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет вече е задействана и ще бъде проведена така, че да не оставя съмнения за политически зависимости и компромиси." Това заяви депутатът от ПГ на "Прогресивна България" Антон Кутев пред NOVA NEWS. Според него правителството е изправено пред безпрецедентна съпротива още в първите си месеци, защото реформата в съдебната система застрашава интересите на хората, които досега са контролирали ключови институции.

ОЩЕ НЕ Е СМЕНЕН, НО ВЕЧЕ ИМА КАНДИДАТ: ПОЯВИ СЕ ПЪРВОТО ИМЕ ЗА НОВИЯ ВСС

Първият кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите вече е факт. Днес документи е внесъл съдията в Административен съд-Варна Васил Пеловски, пише "Лекс". Васил Пеловски е съдия от 23 ноември 2021 г., когато беше назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища. Той все още няма навършени пет години като магистрат за придобиване на статут на несменяемост. Още: Крият рискове: Пленумът на ВСС предупреди за съкращенията в съдебната система

ОБЕДНЯВАМЕ ЛИ И ЩЕ ИМА ЛИ СКОК НА ДАНЪЦИТЕ: СОЦИАЛНИЯТ МИНИСТЪР ОТКРЕХНА ВРАТАТА ЗА БЮДЖЕТ 2027

Това, което се опитахме с Бюджет 2026 да направим и това, което предстои да изпълним в подготовката за Бюджет 2027 е да бъдат гарантирани доходите за най-уязвимите групи, да бъдат запазени, увеличени и да посрещнат новите предизвикателства. Данъците няма да бъдат вдигани. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. Още: Управляващите допускат обезщетението за майките, връщащи се по-рано на работа, да е около 75%

"ПАРАЗИТНО" ЗВЕНО В МВР: ДЕМЕРДЖИЕВ ЗАКРИВА СТРУКТУРА, ИЗХАРЧИЛА НАД 3 МЛН. ЕВРО ЗА ЗАПЛАТИ

Над 3,7 млн. евро е издръжката за заплати на звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, което Иван Демерджиев нареди да бъде закрито, защото е "паразитна" структура. Това става ясно от отговори на МВР до в. "Сега", дадени по реда на Закона за достъп до обществена информация. Още: Цинично е да коментират активите ми хора, чиито приходи са изпомпвани от държавата

ДРАМАТИЧНО ПРЕСЪХВАНЕ НА Р. ДУНАВ: СРАВНИТЕЛНИ САТЕЛИТНИ КАДРИ НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНАТА КРИЗА (СНИМКИ)

Значителното пресъхване на река Дунав, на което ставаме свидетели от началото на месец юли, вече не е просто поредното заглавие в новинарски сайт, а кризисна ситуация, която сериозно затруднява корабоплаването. Да, лятото традиционно е период, в който ниските речни нива се следят особено внимателно. Високите температури, по-слабият отток и липсата на достатъчно валежи в отделни части от басейна могат бързо да извадят на преден план плитчините по фарватера. В момента обаче ситуацията е особено обезпокоителна.

"БЪЛГАРИЯ ИСКА ДА ГИ КУПИ ОТ НАС": ПОЛША ОТНОВО ПОТВЪРДИ ЗА ИНТЕРЕС ОТ СТРАНАТА НИ КЪМ САМОЛЕТИТЕ МИГ-29

Преговорите между Киев и Варшава относно трансфера на полските изтребители МиГ-29 са напреднали „преди повече от месец“, обяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш по радио RMF FM, цитиран от wp.pl. Според него, след дълъг период на застой в преговорите, украинската страна е изпратила писмо до Варшава, с което е потвърдила интереса си към самолетите.

ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА УВЕРИ ИРАН, ЧЕ САМОЛЕТИТЕ В "БЕЗМЕР" НЯМА ДА ВЛИЗАТ В БОЙ

Министърът на външните работи Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, съобщиха от Министерството на външните работи. По време на разговора Петрова е подчертала, че България отдава голямо значение на добрите отношения с Иран, изградени върху взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата външни министри са заявили готовност за продължаване и задълбочаване на двустранния диалог.

УКРАЙНА ЗАГУБИ НОВ F-16 И ПРОСТРЕЛЯ ШЕФ НА РУСКА КОМПАНИЯ ЗА ДРОНОВЕ. ЗЕЛЕНСКИ ОТИДЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ В ПОЛША СЛЕД СКАНДАЛА (ОБЗОР-ВИДЕО)

Украйна е загубила един изтребител F-16 поради извънредна ситуация на борда. Това се е случило докато самолетът е изпълнявал бойна мисия по прехващане на руски въздушни цели на един от участъците на фронта, съобщи ВВС. Пилотът е успял да катапултира и е бил успешно евакуиран и откаран в болница за преглед, се казва в изявлението.

СЪРБИЯ ПРЕД ЗАГУБА НА ДОМАКИНСТВО НА ОССЕ: ПРИЯТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ В КОНГРЕСА НА САЩ E В ОСНОВАТА

Група американски конгресмени призоваха годишната среща на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество (ОССЕ) да не се проведе в сръбската столица Белград, а в град Чарлстън, Южна Каролина.